Serie A, Juventus-Monza 0-2: Ciurria-Mota, i biancorossi volano!

Di nuovo Monza contro Juventus, questa volta per il campionato: squadre in campo a Torino per la 20° giornata di Serie A. All’andata contro i bianconeri era arrivata la prima storica vittoria nella massima serie, la scorsa settimana in Coppa Italia il Monza era uscito a testa alta superato 2-1 con un gran gol di Chiesa. Stavolta ha vinto 2-0 e ha scavalcato i bianconeri in classifica.

Juventus-Monza, secondo tempo 0-2

È FINITAAAAAAAAA! Dopo l’andata, il Monza supera la Juventus anche a domicilio, migliorandosi addirittura. Ciurria e Mota Carvalho regolano la pratica già nel primo tempo, poi nella ripresa la gestione e la resistenza di squadra, oltre a San Michele Di Gregorio, fanno il resto. Juve ai limiti dell’impalpabile, Monza esagerato. La squadra di Allegri non perdeva in casa da 14 partite, quella di Palladino invece sale al sesto risultato utile consecutivo (superendo gli strisciati bianconeri in classifica), il più prestigioso della sua giovane storia in Serie A!

⚪⚫ 92′ Ultime mischie in area monzese, niente di più, la difesa fa muro, questa volta Di Gregorio non serve nemmeno

⚪🔴 90′ Scade in questo minuto il novantesimo minuto, Juve in avanti, Monza in copertura. 4 minuti di recupero

⚪🔴 87′ Rispetto alla fase centrale della frazione di gioco, la Juve è più stanca e fatica a prendere campo, anche perchè i biancorossi brianzoli sono stati bravissimi a gestire il pallone per tutto il match e a soffrire nel momento di maggior difficoltà, aiutati da uno strepitoso Di Gregorio!

⚪🔴 85′ Cinque minuti di sofferenza per i tifosi del Monza arrivati allo Stadium, cinque minuti di sofferenza per tutti i sostenitori rimasti a casa, cinque minuti di sofferenza per la squadra di Palladino in campo!

⚪🔴 82′ Approfittando delle difficoltà fisiche della Juve, il Monza torna in avanti e dopo un bel fraseggio mette Petagna davanti alla porta. L’ex Napoli è decentrato, deve aggiustarsela sul sinistro, ci prova da una decina di metri e impegna Szczesny nella respinta che salva il risultato

⚪⚫ 79′ Clamorosissima parata di Di Gregorio su Rabiot! Dopo l’ennesimo calcio da fermo buttato in area, il portierone biancorosso salva sul francese. Sulla ribattuta Milik indirizza verso la porta, ma sulla riga Bremer la mette oltre la riga. Ingenuità del difensore brasiliano, che si trova in nettissima posizione di fuorigioco e invalida quello che sarebbe potuto essere il gol dell’1-2 del compagno polacco. Nella stessa azione il centravanti col numero 14 patisce un problema muscolare e forse non sarà in grado di giocare il finale

⚪🔴 77′ Cambi in casa Monza: entrano Birindelli (figlio dell’ex terzino della Juventus) e Ranocchia (in prestito proprio dalla vecchia signora), prendono il posto di Ciurria e Machin, evidentemente per contenere la rimonta bianconera

⚪⚫ 77′ Dopo la progressione di Rabiot con filtrante pericoloso di Soulè non raccolto da Vlahovic, Palladino chiede ancora un altro sforzo ai suoi

⚪⚫ 75′ Siluro a tutta gamba di Di Maria, è anche angolata, ma Di Gregorio è ancora fenomenale e si allunga in volo sulla sua sinistra!

⚪⚫ 74′ Ora la pressione dei padroni di casa è evidente, tutti in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe i conti. Fioccano i traversoni e i calci d’angolo (11-1)

⚪⚫ 72′ Ancora il gioco aereo della Juve, per spaventare un Monza pronto a resistere anche a pieno organico nel momento del bisogno

⚪🔴 70′ Servono forze fresche per Palladino: entrano Marlon e Petagna, per Caldirola e Caprari. Freschezza atletica e prestanza fisica per reggere l’urto e per provare a tenere il pallone lontano dalla porta di Di Gregorio

⚪⚫ 68′ Ancora pressione juventina, con Vlahovich che rappresenta un punto di riferimento offensivo molto più concreto rispetto ai compagni. Proprio il centravanti serbo si mette spalle alla porta contro Pablo Marì, ma lo spagnolo ne esce benissimo rubando il pallone e subendo un fallo che fa respirare la difesa

⚪⚫ 66′ Ci prova Milik dalla distanza (dopo un errore in uscita di Pablo Marì) e ancora una volta Di Gregorio è spaziale nella respinta. Poi sulla ribattuta la Juve riesce ancora ad arrivare alla conclusione, questa volta con Di Maria che trova giusto una deviazione in calcio d’angolo. Un calcio d’angolo senza esito

⚪⚫ 65′ Entra anche Dusan Vlahovic, 6 gol in 9 presenze ad inizio campionato, poi il lungo infortunio ed ora il rientro con il Monza, in un momento difficile per la sua squadra

⚪⚫ 61′ Super Michi Di Gregorio! L’uomo Digre ferma Locatelli e Di Maria, concedendo appena un angolo. Il portierone del Monza, quando non arrivano i compagni, ci pensa sempre lui!

⚪🔴 59′ Anche il Monza spende la prima fiche: fuori Rovella, dentro Sensi. Entrambi reduci da infortuni, si spartiscono i minuti

⚪⚫ 56′ Pronto all’ingresso anche Milik (esce Kean), uno tra i più in forma dei bianconeri. Dunque uno tra Pogba e Vlahovic, o addirittura tutti e due, potrebbero non essere della partita

⚪⚫ 52′ Allegri ha scelto la freschezza dei due giovani (anche perchè Chiesa è indisponibile, mentre Pogba e Vlahovic potrebbe tornare utili giusto per una mezzoretta) per animare un po’ la sua formazione sulle fasce, per ora il Monza rimane attento e gestisce con il possesso ed una trama di passaggi molto regolare e geometrica

⚪⚫ 49′ Ancora i calci da fermo, ancora le palle alte. Questa volta Carlos Augusto sfiora all’indietro e per poco non auto-beffa Di Gregorio. Nuovamente angolo, la difesa libera con meno patemi.

⚪⚫ Subito cambi per la Juve: dentro Locatelli, Soulè e Iling per Fagioli, Paredes e Kostic. Invece Palladino non tocca nulla.

Juventus-Monza, primo tempo 0-2: Ciurria-Mota le firme biancorosse

FINE PRIMO TEMPO Il Monza gestisce e segna, per due volte. La consapevolezza di questa squadra è quasi difficile da descrivere. I movimenti in campo sono precisi come l’ingranaggio di un sofisticato orologio artigianale, merito dell’orologiaio Palladino che ha preso un gruppo che ancora doveva conoscersi e capirsi, l’ha registrato e l’ha trasformato in una squadra capace di andare avanti 2-0 nel primo tempo all’Allianz Stadium

⚪⚫ 45′ Un minuto di recupero e Juve in avanti per il finale, ancora con le palle alte per provare a mettere in difficoltà il Monza. Rimane a terra Izzo per un contatto involontario con Gatti.

⚪🔴 43′ L’asse di lingua portoghese funzionava in Serie B e funziona anche in Serie A. Quando giocano insieme, quando giocano così, sono un problema, per tutti, anche per la Juve di Max Allegri!

⚪🔴 39′ Mammamia cos’ha fatto Carlos Augusto! L’esterno brasiliano sfonda le linee bianconere di potenza e mette il compagno portoghese tutto solo davanti al portiere. La freddezza di Dany Mota fa il resto, saltato l’estremo, prende bene la mira e segna il raddoppio! Il Monza è devastante!

⚪🔴 39′ GOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Dany Mota Carvalho, salta anche Szczesny, e va in porta con il pallone!

⚪🔴 38′ Elegante, pulito, sempre con efficacia, ben organizzato, il Monza prova ad uscire dalla pressione juventina nemmeno così tanto convinta con un reticolo di passaggi!

⚪⚫ 32′ Si alza di molto il baricentro dei padroni di casa, che ora cercano di mettere densità negli ultimi trenta metri brianzoli. Ancora una palla in mezzo, ma Kean arriva di poco in ritardo all’appuntamento con la deviazione.

⚪⚫ 30′ Ancora palle da fermo per la Juventus. Ci prova Gatti di fisico da centro area con una girata murata dalla retroguardia

⚪⚫ 26′ Allegri rinuncia alla difesa ibrida dei primi momenti e passa direttamente ad uno schieramento fisso a 4 allargando Kostic e Di Maria sulle fasce a lato di Kean. Di fatto un 4-3-3, con la speranza di aggirare un Monza come sempre compatto e ben messo in campo dalle idee di Palladino

⚪⚫ 23′ La risposta bianconera vive delle sgroppate dei singoli, specialmente sulla sinistra, dove Rabiot e Kostic provano a mettere sotto pressione Machin, Ciurria e Izzo, al momento senza troppo costrutto

⚪🔴 18′ Grande manovra biancorossa! Caprari prende il centro del campo sfruttando un cattivo posizionamento del centrocampo juventino, serve Machin in posizione di trequartista puro e l’equatoguineano fa una giocata da trequartista puro, mettendo Ciurria alle spalle della linea bianconera per un comodo destro che buca Szczesny!

⚪🔴 18′ GOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Questa volta sembra tutto regolare! Ci pensa Ciurriaaaaaa!!!!!

⚪⚫ 14′ Risponde la Juve al pericolo corso con una conclusione dalla distanza di Kean fuori non di molto oltre il palo alla destra di Di Gregorio

⚪🔴 Annullata la rete di Caprari, in fuorigioco per questione di millimetri ravvisato dopo attenta valutazione Var

⚪🔴 10′ GOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ha segnato Gianluca Caprari, ancora lui, protagonista di un inizio 2023 devastante! Dopo un minuto abbondante di manovra, i biancorossi sfondano con il servizio al limite per l’ex Verona che si libera per il destro e segna il vantaggio! Da rivedere la posizione dell’attaccante biancorosso, al limite del fuorigioco.

⚪⚫ 8′ Proprio come in Coppa Italia, la posizione di Kean quando si allarga a sinistra può essere un problema per il Monza, anche se per ora Izzo domina il gioco e non lascia nessun pertugio

⚪⚫6′ Più di slancio che di tecnica, ancora la Juve prova a sfruttare lo spazio tra le linee dei reparti biancorossi. S’infila Rabiot ma dopo un paio di rimpalli Carlos Augusto rimedia in un angolo poi sventato definitivamente da Caldirola.

⚪⚫3′ Subito in pressione padroni di casa con i calci da fermo: Di Gregorio è costretto a liberare con affanno in un paio di occasioni

Monza con il ritorno di Rovella nell’undici titolare, giocherà a centrocampo con Machin, mentre Pessina si alza sulla trequarti insieme a Caprari alle spalle di Mota Carvalho. Juve con quello che sembra un 4-4-2 ibrido con Danilo pronta ad accentrarsi e modificare la difesa a 3 lasciando le corsie a De Sciglio e Kostic.

Serie A, Juventus-Monza: le formazioni

⚪⚫ Juventus Fc: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Fagioli, Paredes, Rabiot, De Sciglio, Kostic, Di María, Kean

⚪🔴 Ac Monza: Di Gregorio, Izzo, Pablo Marí, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Machín, Caprari, Dany Mota

Serie A, Juventus-Monza: la classifica

Ora però, dopo la penalizzazione subita dalla Juve in campionato (-15 punti), è uno scontro diretto a metà classifica.

«Non sarà una partita diversa dalle altre due» ha commentato alla vigilia mister Palladino.

Serie A, Juventus-Monza: i convocati

