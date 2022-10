Serie A, Matteo Pessina: “Lo sognavo fin da bambino”

“Lo sognavo fin da bambino: segnare in Serie A con la maglia della squadra della mia città. Questa vittoria è per voi monzesi che ci avete sempre fatto sentire il vostro affetto e che anche oggi eravate lì a spingerci. Insieme verso le prossime battaglie“. Parola di capitano: Matteo Pessina, autore dell’1-0 che ha aperto le marcature di Sampdoria-Monza (0-3), ha commentato così sui social la seconda vittoria consecutiva del Monza in Serie A, che ha fatto uscire i biancorossi dalla zona calda della classifica.

Serie A, domenica Monza-Spezia

Il Monza è nel gruppo a 7 punti; domenica alle 15 all’U-Power Stadium arriva lo Spezia, sopra di un gradino (8).