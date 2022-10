Le pagelle di Samp-Monza, tra i migliori Sensi, Pessina e Caprari

SAMPDORIA-MONZA 0-3 (0-1)

MARCATORI: 11′ Pessina, 67′ Caprari, 90’+6′ Sensi.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero 5.5; Bereszynski 5.5 (68′ Conti 5.5), Murillo 5.5, Colley 6, Augello 5.5; Villar 5 (12′st Vieira 5); Gabbiadini 6 (19′st Pussetto 6), Rincon 5, Sabiri 6, Djuricic 5 (23′st Verre 5.5), Caputo 5 (12’st Quagliarella 6). A disposizione: Contini, Amione, Ferrari, Leris, Murru, Trimboli, Yepes. Allenatore: Conti 4.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 6 (25’st Donati 6), Pablo Mari 7, Caldirola 6.5; Ciurria 6.5 (25’st Birindelli 6.5), Rovella 6.5, Sensi 7, Carlos Augusto 6; Pessina 7 (38’st Barberis sv), Caprari 7 (38’st D’Alessandro s.v.); Mota 6 (25’st Gytkjaer 6). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Machin, Valoti, Ranocchia, Antov, Colpani, Bondo, Carboni, Vignato. Allenatore: Palladino 7.5.

Di Gregorio 6 Poco impegnato ma concreto soprattutto nelle conclusioni dalla distanza di Sabiri.

Izzo 6 Meno fenomenale della prestazione con la Juventus, eppure all’atto pratico dal suo lato non passa nessuno. Mai. (25’st Donati 6 Rientra in lista al posto di Molina e porta subito il proprio contributo positivo)

Pablo Marì 7 Non sbaglia mai un intervento, è un vero generale nel cuore della difesa monzese. Caputo cancellato, Quagliarella mai servito.

Caldirola 6.5 Prende il posto di Marlon, lo fa con autorità e presenza fisica e tecnica. Sul suo lato lavora Gabbiadini, gli concede davvero pochissimo.

Ciurria 6.5 Seconda da titolare e secondo assist consecutivo per il Fante che questa volta pesca di testa Pessina dopo una splendida manovra aggirante (25’st Birindelli 6.5 Si mette sulla destra a coprire in un momento in cui il Monza vola sulle ali del doppio vantaggio e regala l’assist a Sensi)

Rovella 6.5 È sempre un passo avanti a tutti, compagni compresi, avversari soprattutto. Dai suoi recuperi, sempre fondamentali, il Monza trova lo spunto per ripartire in varie occasioni.

Sensi 7 Illumina con le sue aperture, entra nella rete del vantaggio, segna personalmente quella di chiusura del match. In generale gioca di ordine e classe per tutta la partita, letteralmente superiore.

Carlos Augusto 6 Ci mette la presenza in fascia, la fascia più percorsa dalla squadra, ma gli manca lo spunto per incidere veramente. Ottimo in fase di copertura.

Pessina 7 Inserimento vincente, il pezzo forte del suo repertorio per sublimare le rinnovate convinzioni del Monza (38’st Barberis sv)

Caprari 7 La manovra del Monza gravita molto spesso dal suo lato, perché grazie alle sue qualità tecniche si può permettere di gestire il possesso a piacere. Quando poi arriva la palla buona per pungere, segna il gol della sicurezza (38’st D’Alessandro sv)

Mota Carvalho 6 Senza spunto, tiene comunque impegnati Murillo e Colley quel tanto che basta da non permettere loro di aiutare sugli esterni (16’st Gytkjaer 6 Staffetta tradizionale con il portoghese, cerca la via della rete almeno in un paio d’occasioni)