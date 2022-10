Verso Sampdoria-Monza, mister Palladino: “La partita con la Juve va messa da parte”

Il Monza, reduce dalla prima e straordinaria vittoria in serie A, contro la Juventus, si appresta domenica 2 ottobre ad affrontare la trasferta di Genova, contro la Sampdoria, inizio alle 15. Sabato il mister Raffaele Palladino ha parlato del match nel corso della tradizionale conferenza stampa prepartita. Intanto ha detto di essere entrato in sintonia con i suoi giocatori: “Sono ragazzi eccezionali che si sono messi a disposizione. Li ho conosciuti meglio anche a livello umano, sono entrato in sintonia con loro, un gruppo così, coeso è concentrato, per un allenatore è fondamentale“.

Verso Sampdoria-Monza, Palladino: “Come una finale”

E sulla partita contro la Juve: “Va messa da parte, non siamo diventati fenomeni e non eravamo scarsi prima. Ora dobbiamo affrontare la Sampdoria che ha una classifica falsa. Il match va preso come una finale“. Palladino ha poi confermato il rientro di D’Alessandro mentre non si è sbilanciato sulla formazione: “Sono arrivato alla rifinitura con parecchi dubbi“. Infine un pensiero su Ranocchia, che ha dato l’addio al Monza e al calcio: “Il gruppo è dispiaciuto, Andrea Ranocchia è una persona eccezionale e la sua perdita è pesante“.