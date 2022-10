Serie A, Live Sampdoria-Monza 0-3: Pessina, Caprari, Sensi. Gioco, partita, incontro

Secondo tempo, Pessina, Caprari e Sensi, gioco, partita e incontro.

TRIPLICE FISCHIO A MARASSI, SECONDA VITTORIA PER IL MONZA

La squadra di Palladino passa in vantaggio di manovra nel primo tempo e la chiude in ripartenza nel secondo. Prova sublime dei biancorossi, che affondano una concorrente diretta per la salvezza. Pessina, Caprari, Sensi i marcatori.

95′ GOOOOOOOOOOOOOOL PER IL MOOOOOOOOONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ennesima folata in ripartenza, assist pulito di Birindelli e piazzato precisissimo di Sensi!

91′ Cinque minuti di recupero. Monza in controllo della partita.

90′ Ultimi minuti al Ferraris, ci prova anche Gytkjaer, per allargare il punteggio e chiuderla definitivamente. Si rimane sullo 0-2.

83′ Escono Pessina e Caprari, pronti per loro Barberis e D’Alessandro. Continuano sulla strada della concretezza la scelte dell’allenatore biancorosso.

79′ I blucerchiati non si arrendono ma il Monza è in gestione dell’ampiezza e della profondità del campo. Sta funzionando tutto e Palladino può essere contento di quanto visto sinora.

74′ Ultima sostituzione per la Samp, è il momento di Pussetto al posto di Gabbiadini, uno dei pochi a provarci, quando meno ad inizio partita.

70′ Giampaolo prova ad inserire Conti e Verre per Bereszynski e Djuricic, mentre Palladino risponde con Birindelli per Ciurria e Donati, quest’ultimo rientrato in lista in settimana al posto di Molina.

Nasce tutto dal cambio gioco a liberare Ciurria sulla destra per il traversone sul secondo palo, Colley riesce solamente a sfiorare, il pallone è ancora giocabile per Caprari che, al volo, di destro, incrociando verso la sinistra di Audero, supera il portiere per una rete spettacolare!

67′ GOOOOOOOOOOOOOOL PER IL MOOOOOOOOOOOOONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Capolavoro al volo di Caprari, il Monza raddoppia!

64′ Ripartenza Monza propiziata da un recupero di Sensi, l’azione si sposta sul fronte sinistro dove Caprari e Pessina confezionano una buona conclusione mancina di quest’ultimo, da dentro l’area, fermata da Audero in presa bassa.

61′ La prima mossa di Palladino è l’inserimento di Gytkjaer per un opaco Mota Carvalho. Pochi spunti per il portoghese, al danese si chiede un lavoro diverso.

57′ Cambi per la Samp, dentro Vieira e Quagliarella per Villar e Caputo. Non cambia lo schieramento tattico della squadra di Giampaolo che, dalla sua postazione in tribuna (è squalificato), prova a modificare il passo del suo undici.

52′ Buon Monza anche nella ripresa, sempre attivo sui binari di sinistra. Si alza il livello della prestazione di Rovella e questa è decisamente una buona notizia per Palladino.

48′ Ammonizione per Mota Carvalho che andando in pressione su Villar lo colpisce accidentalmente, per l’arbitro Airoldi è giallo.

46′ Riparte il match, nessun cambio in campo.

Primo tempo, vantaggio per il Monza!

48′ Dopo lunghi minuti di attesa, l’arbitro Airoldi si rimangia la propria decisione. Ma va comunque ad ammonire Palladino per le proteste.

46′ Rigore per la Sampdoria. Attesa la revisione Var. Al centro dell’area fischio contro Izzo, ma sembrano essere due giocatori genovesi a schiantarsi fra di loro.

45′ Ultimo minuto di primo tempo al Ferraris. In campo ci sono tanti duelli e tanta fisicità. Su uno di questi Pessina arriva in ritardo su Villar e commette un fallo da ammonizione.

41′ Monza alla ricerca di qualche folata, sempre sulla sinistra, dove la qualità di Sensi e Pessina riesce ad offrire spunti per la corsa di Carlos Augusto e Caprari.

36′ Samp in difficoltà ma non fuori dalla partita. La squadra di Palladino tiene alta la pressione e vince molti duelli, mentre i blucerchiati cercano la via della soluzione individuale.

29′ Dalla distanza ci prova anche Rovella. Audero non si fida della presa, Monza ancora in avanti con convinzione a legittimare il punteggio.

28′ Si scaldano i guanti di Di Gregorio. Sempre Sabiri, sempre di destro, sempre dalla distanza, inizia a saggiare la presenza del portierone biancorosso. Per ora sempre pronto.

22′ Sulla sinistra il Monza continua a fare sfracelli: dopo l’azione del gol e l’ammonizione di Murillo, arriva anche il giallo per il capitano blucerchiato Bereszynski reo di aver steso Carlos Augusto nei pressi del limite. Sulla successiva punizione, Sensi pesca Pessina al limite per un mancino che mette in difficoltà Audero, costretto alla respinta a mani aperte. Altra occasione per il Monza.

20′ Altro traversone da calcio piazzato, questa volta è il fuorigioco a fermare gli ospiti ed in particolare Izzo.

18′ Torna ad alzarsi la Sampdoria, ma questo la espone alle ripartenze biancorosse. Su una di queste Murillo abbatte Pessina e si guadagna un giallo.

Il vantaggio brianzolo è frutto di una bella manovra sulla sinistra. Dopo il recupero palla Sensi va da Caprari che larghissimo sulla fascia guadagna campo e propone l’azione offensiva. L’atto decisivo è l’apertura brillante di Sensi per l’inserimento alle spalle di tutti di Ciurria che, da giocatore di qualità quale è, l’appoggia comoda al centro per la facile conclusione del capitano. Lo 0-1 nasce sull’asse degli ex di giornata Sensi e Caprari.

11′ GOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAA Ampia manovra dei biancorossi, palla profonda di Sensi per Ciurria che va all’assist vincente per Pessina per il vantaggio brianzolo!

6′ Palla in profondità di Mota Carvalho per Caprari lanciato da solo alle spalle della difesa, esce in anticipo il portiere doriano e salva la situazione.

4′ Punizione di Pessina dai venticinque metri sulla destra, presa comoda di Audero sul tentativo di traversone.

1′ Partiti! Primo possesso per il Monza ma più che altro sembra voler essere la Sampdoria a comandare le operazioni.

Il prepartita: Monza confermato ma senza Marlon, chance per Gabbiadini dall’inizio nella Doria

Novità di giornata: l’assenza di Marlon indisponibile per un problema fisico si aggiunge a quella di Petagna fuori ormai da qualche settimana, Palladino recupera D’Alessandro per la panchina, arma in più a partita in corso. Sul fronte Samp, gioca Gabbiadini dall’inizio e questo potrebbe anticipare un cambio di modulo, con Djuricic dietro l’attaccante bergamasco che lavorerà in accoppiata con Caputo.

Le formazioni:

Sampdoria (4-1-4-1) Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Augello; Villar; Gabbiadini, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. A disposizione: Amione, Verre, Conti, Vieira, Pussetto, Contini, Ferrari, Quagliarella, Yepes, Murru, Leris, Trimboli. All. Giampaolo.

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Donati, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, Bondo, Carboni, D’Alessandro, Vignato, Cragno, Sorrentino. All. Palladino.

Alle 15 in campo al Ferraris di Genova per lo scontro salvezza tra Sampdoria e Monza. I blucerchiati ci arrivano da ultimi in classifica, senza vittorie, con due soli pareggi, anche se di peso con Lazio e Juventus, mentre i biancorossi hanno staccato il primo tagliando vincente prima della pausa nella storica imposizione con la Vecchia Signora.