Serie A, è ufficiale: Nesta torna all’Ac Monza, esonerato Bocchetti

È ufficiale il cambio sulla panchina dell’Ac Monza. Con due stringati comunicati alle 12 di lunedì 10 febbraio, la società ha informato dell’esonero di Salvatore Bocchetti e del ritorno di Alessandro Nesta, esonerato a sua volta a dicembre dopo la sconfitta con la Juventus

Serie A, è ufficiale: Nesta torna all’Ac Monza, le due note della società

“AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale“, ha detto la prima nota.

“AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!“, si legge nella seconda fatta uscire a stretto giro di posta.

Serie A, è ufficiale: Nesta per la missione impossibile

Nesta era stato firmato a giugno 2024 con contratto annuale, più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni, ed era alla prima esperienza in Serie A, scelto dall’ad Galliani per prendere il testimone da Raffaele Palladino.

Ora torna in una situazione ancora più complicata di quanto non fosse a dicembre: sempre con il Monza ultimo in classifica e dopo un mercato di gennaio che ha cambiato il volto della squadra.

L’impresa è quasi impossibile: i punti sono 13, con solo due vittorie (da spartire tra lui e Bocchetti), ma la zona salvezza tutto sommato lontana “solo” 8 punti con 14 partite da giocare. La prima è la “finalissima” con il Lecce (24 punti) all’U-Power Stadium domenica 16 febbraio alle 15.