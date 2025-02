Serie A, Lazio-Monza: segui il live sul Cittadino

Impegno proibitivo sulla carta per il Monza di Bocchetti che fa visita alla Lazio di Baroni. I biancorossi, fanalino di coda con otto punti di distacco dalla zona salvezza, sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato e nell’ultimo turno hanno ceduto il passo all’Hellas Verona che ha espugnato l’U-Power Stadium grazie a una sfortunata autorete del neo acquisto Lekovic. D’altro canto i biancocelesti, in lotta per la zona Champions, nella scorsa giornata hanno sbancato l’Unipol Domus battendo il Cagliari col risultato di 2-1 per merito delle reti siglate da Zaccagni e Castellanos. I brianzoli arrivano allo stadio Olimpico con ben otto indisponibili: Gagliardini, Pessina, Caldirola, Birindelli, Akpa Akpro, D’Ambrosio, Turati e Caprari. Nello scacchiere iniziale spazio, dunque, a Pizzignacco e al neo arrivato Ganvoula. Calcio d’inizio alle ore 15.00.