Ac Monza, Bondo al Milan porta Zeroli in biancorosso

Ecco l’ennesimo prestito per provare a svoltare una stagione che sembra ormai compromessa. In queste ore si è materializzata la cessione di Warren Bondo al Milan, in cambio il Monza ottiene il prestito di Kevin Zeroli, oltre che la giusta compensazione economica. Saranno dodici milioni, sì, ma dieci di quota fissa e due legati ai bonus. Li vale tutti il centrocampista francese di origini congolesi, forse anche qualcuno di più. Ma il mercato è questo e nelle ultime ore i prezzi si abbassano ulteriormente.

Ac Monza: il profilo di Kevin Zeroli

Sono anche le ore in cui però si possono fare i colpi migliori, magari giovani talenti da accogliere in prestito. Come nel caso del classe 2005 cresciuto nelle giovanili rossonere. Vent’anni compiuti l’11 gennaio, 18 presenze quest’anno, delle quali 15 in Serie C con il Milan Futuro (del quale è stato anche capitano) e soprattutto con quattro gol segnati. È aggregato alla prima squadra abbastanza stabilmente ormai da qualche anno ed è un prospetto per il futuro milanista. Zeroli è un centrocampista centrale con propensione all’impostazione ed all’inserimento, anche se di fatto bisognerà capire quale sarà il suo impatto con la Serie A. A differenza di Camarda, sembra che questa volta l’affare sia già concluso.