Serie A, AC Monza: fuori Bocchetti, torna Alessandro Nesta

Una vittoria in sette partite, tanti scontri diretti persi, alcuni anche in malo modo, il rovescio del pomeriggio a Roma con la Lazio. Bocchetti non è riuscito ad incidere nella sua parentesi biancorossa e già nelle prossime ore dovrebbe lasciare la panchina al rientro di Nesta.

Serie A, AC Monza: il ritorno di Alessandro Nesta, missione impossibile ma con dignità

Il tecnico romano era stato esonerato dopo la sconfitta con la Juventus e torna in una situazione ancora più complicata, con la squadra ancora più sprofondata in classifica e una rosa ulteriormente depauperata da mercato e infortuni. Insomma, il Monza va ben oltre la missione impossibile. Ma quanto meno cerca di uscirne con una certa dignità.

Bocchetti ha raramente mostrato qualcosa di interessante: i primi minuti con il Parma e i novanta con la Fiorentina sono stati l’apice della sua gestione disastrosa. Per lui rimane un contratto da 500mila euro all’anno fino al 2027. Con 14 partite da giocare e la finale delle finali in arrivo domenica all’U-Power Stadium con il Lecce, la società brianzola le prova tutte e si gioca anche la carta della disperazione, l’ultima probabilmente, per provare a restare in Serie A.