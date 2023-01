Serie A: 15 punti di penalizzazione alla Juve, decima a +1 sul Monza

È un terremoto per la classifica: la Juventus è stata penalizzata di 15 punti dopo il processo bis per le plusvalenze e in Serie A cambia tutto. I bianconeri scendono al decimo posto e a 22 punti (erano a 37), uno solo in più del Monza (21) che tornerà allo Stadium il 29 gennaio per la ventesima giornata dopo la sconfitta a testa alta in Coppa Italia.

La Juve sprofonda così a -25 dal Napoli capolista (47), a -16 dal Milan e – 15 dall’Inter.

Serie A: 15 punti di penalizzazione alla Juve, inibizione per i dirigenti

L’accusa sportiva aveva chiesto 9 punti di penalizzazione. La Corte federale d’appello ha deciso per 15 e inibizione per i dirigenti: 24 mesi ad Andrea Agnelli, fresco ex presidente, 30 a Paratici, 16 mesi al ds Cherubini.

Serie A: il comunicato della società, previsto ricorso

Nella serata di venerdì comunicato stampa della Juventus: “(…) Con la pronunzia revocata la Corte Federale di Appello aveva rigettato il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale che, a sua volta, aveva prosciolto Juventus e gli altri soggetti deferiti per insussistenza di qualsiasi illecito disciplinare in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze.

La Società attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva”.