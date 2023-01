Coppa Italia, Juventus-Monza: decide un (gran) gol di Chiesa, finisce 2-1

Juventus-Monza: secondo tempo 2-1

FINITA! Un Monza comunque gagliardo esce sconfitto dall’Allianza Stadium. La decidono solamente i cambi, il maggior tasso tecnico in uscita dalla panchina rispetto ai titolari per la Juventus. I bianconeri volano ai quarti, mentre il Monza ci riproverà l’anno prossimo. Ora testa al campionato: domenica in casa con il Sassuolo e poi il fine settimana successivo di nuovo a Torino, di nuovo con la Vecchia Signora, questa volta in Serie A.

⚪🔴 92′ Dopo un lungo palleggio sulla trequarti, ci prova Rovella dalla distanza con un destro poco pericoloso alto sopra la traversa.

⚪⚫ 90′ Esageratissimo Di Maria che brucia Izzo di tecnica, entra in area e prova a beffare Cragno di rabona, quando avrebbe potuto semplicemente chiuderla con il destro e decidere così la qualificazione. Ultimi minuti di speranza per i biancorossi. 5 minuti di recupero.

⚪🔴 85′ Manca poco ma ci prova il Monza, baricentro alto e tanti giocatori a riempire gli ultimi venti metri della Vecchia Signora

⚪🔴 82′ Ancora cambi: fuori Antov, pessimo, dentro Sensi, qualche minuto per riprendere la forma dopo il bruttissimo infortunio di novembre. Per la Juve inceve Milik rileva un piuttosto positivo Kean.

⚪⚫ 76′ GOL DELLA JUVENTUS Questa volta tutto regolare, anche perchè Federico Chiesa fa tutto da solo, si mangia un paio di difensori biancorossi, Antov nello spunto e Ranocchia nello slancio, e scarica a giro alle spalle di Cragno. Palla imprendibile, che tocca prima il palo e poi s’insacca. Le messo di Landucci, la chiara intenzione di alazare il tasso tecnico della squadra, funzionano.

⚪⚫ 75′ Gol annullato alla Juventus: botta da destra di McKennie che mette in difficoltà Cragno, la palla finisce sulla traversa e ribadisce in rete Kean che però si trovava oltre la linea del fuorigioco.

⚪⚫ 74′ Esperienza e tecnica nei cambi di Landucci: subentrano ad discreto Iling Jr Alex Sandro e ad un poco appariscente Fagioli il Fideo Di Maria

⚪🔴 73′ Filtrante al volo entusiasmante di Ranocchia che apre tagliando per tutto il campo sulla corsa di Colpani. Il trequartista di scuola Atalanta punta avversario e porta, ma calcia troppo debolmente accentrandosi e Perin va sicuro in presa a terra.

⚪🔴71′ Colpani con il mancino dalla lunghissima distanza prova a scaldare i guantoni di Perin ma va alto sopra la traversa, non di molto, anche se non provoca apprensione al portiere avversario.

⚪🔴 65′ Succede poco, gli allenatori pensano a qualche mossa per ravvivarla, pronti ad entrare per il Monza anche Izzo e Vignato: escono D’Alessandro e Valoti. Palladino torna ad una classica difesa a 5 con Antov e Carlos Augusto larghi sulle fasce e Marlon-Pablo Marì-Izzo terzetto arretrato.

⚪⚫ 61′ Sostituzioni per Landucci, oggi in panchina in luogo dello squalificato Allegri (proprio come era successo nel precedente di campionato): dentro Locatelli e Chiesa per Miretti e Soulè.

⚪🔴 57′ cambi per il Monza: dentro Rovella e Carlos Augusto per Pessina e Carboni. La fascia di capitano passa a Pablo Marì.

⚪⚫ 53′ La Juve attacca con maggior convinzione rispetto alla chiusura della prima frazione di gioco. Cresce anche il volume degli scontri a metà campo, a farne le spese è Ranocchia, che rimane a terra qualche istante dopo un contrasto.

⚪⚫ Arriva il dato presenze all’Allianz Stadium: 25.529 spettatori dei quali 339 arrivati dalla Brianza per un incasso di poco superiore al milione di euro.

⚪⚫ 49′ Un clamoroso filtrante di Danilo libera Kean alle spalle della linea difensiva del Monza, l’attaccante anche della nazionale punta Cragno che però rimane in piedi sino all’ultimo e sventa in uscita la minaccia.

⚪🔴 46′ Monza subito in avanti, grande botta di Ranocchia, risponde Perin. Nell’azione successiva calcio d’angolo per i biancorossi e respinta della contraerea!

Riprende la partita! Nessun cambio

Juventus-Monza: primo tempo 1-1

FINE PRIMO TEMPO Dopo un inizio difficile, in cui i padroni di casa hanno sfruttato la maggior velocità sulle fasce, il Monza è riuscito a prendere le misure e ad organizzare una discreta controffensiva. Il gol del vantaggio è di Kean, su assist di McKennie, mentre il pareggio lo firma Valoti irrompendo su calcio d’angolo. Prevalenza nelle conclusioni per la Juve, ma i biancorossi tengono in equilibrio la partita.

⚪⚫ 45′ Giallo in area Monza. Valoti si sdraia a terra per coprire il potenziale traversone di Fagioli che dopo aver perso il controllo della palla finisce sull’erba. Proteste Juve, verifica Var, non è successo niente. Finisce 1-1 il primo tempo.

⚪⚫ 36′ Ancora Juve, ancora con i giovani, questa volta è l’argentino Soulè a provarci sempre da posizione centrale ma di sinistro. Cragno ancora attento manda in angolo. Dalla bandierina si risolve tutto in mischia.

⚪⚫34′ Proprio su una ripartenza, il talentuoso Iling si mangia il solito lento Antov e va a concludere con il destro accentrandosi dalla fascia mancina, pallone fuori di poco alla destra di Cragno che controlla la traiettoria.

⚪🔴 33′ Il Monza tiene il possesso e cerca di gestire i ritmi, gli avversari invece preferiscono andare in ripartenza. Questo il canovaccio della gara.

⚪🔴 25′ GOOOOOOL DEL MOOOOOOONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Valoti irrompe su calcio d’angolo, anticipa tutti e buca Perin per il pareggio!

⚪🔴 19′ Torna ad affacciarsi in avanti il Monza, anche se per ora solo per un possesso palla orizzontale un passo dentro la metà campo locale

⚪⚫ 11′ Mentre il Monza prova una timida risposta, la curva della Juve intona un coro di saluto a Gianluca Vialli, recentemente scomparso

⚪⚫ 8′ GOL DELLA JUVENTUS I bianconeri sfondano facilmente la linea di trequarti con una progressione di Miretti che intellingentemente aspetta l’arrivo di McKennie, apre sulla destra per il cross dell’americano che pesca Kean solissimo in area. Per il centravanti della Vecchia Signora il colpo di testa a superare Cragno è un formalità. Bacino al palo e vantaggio Juve. Monza non pervenuto in fase difensiva, tutti fuori posto.

⚪⚫ 5′ Prima conclusione della partita per la Juventus: Iling Jr brucia letteralmente Antov sulla sinistra, Carboni sporca il traversone ma Fagioli arriva comunque sul pallone e calcia forte di destro, ad un pelo dal palo alla sinistra di Cragno

⚪🔴 Iniziata! Monza in formazione totalmente sperimentale, 4-2-3-1. Difesa a 4 bloccatissima con Antov e Carboni terzini, Marlon e Pablo Marì in mezzo. A centrocampo davanti alla retroguardia ci sono Ranocchia e Pessina. Colpani largo a destra, D’Alessandro largo a sinistra e Valoti dietro l’unica punta che è Gytkjaer.

Juventus-Monza: le formazioni

⚪⚫ Juventus: Perin, Danilo (C), McKennie, Garri, Kean, Miretti, Rugani (Vc), Soule Malvano, Paredes, Iling-Junior, Fagioli. All: Landucci

A disposizione: Szczesny, Pinsolgio, Bremer, Locatelli, Chiesa, Alex Sandro, Milik, Kostic, Di Maria, Barbieri

⚪🔴 Monza: Cragno, Pablo Mari (Vc), Marlon, Gytkjaer, Valoti, Ranocchia, Antov, Colpani, Pessina (C), Carboni, D’Alessandro. All: Palladino

A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Rovella, Machin, Barberis, Sensi, Carlos Augusto, Petagna, Bondo, Izzo, Colombo, Ferraris, Vignato, Ciurria

Juventus-Monza: prepartita

⚪⚫ Juventus – ⚪🔴 Monza per un posto nei quarti di Coppa Italia Frecciarossa. Biancorossi nel freddo dello Stadium di Torino per «prendersi la prestazione, perché comunque abbiamo visto nelle altre partite, e soprattutto in quella di martedì tra Napoli e Cremonese, che tutto è possibile», ha detto mister Palladino alla vigilia.

Il Cittadino racconta la cronaca del match in diretta. In attesa delle formazioni ufficiali, il Monza dovrebbe schierare Alessio Cragno in porta, alla prima da titolare, e il match winner in campionato contro i bianconeri Christian Gytkjaer, che in Serie A parte dalla panchina.

Nei giorni scorsi Adriano Galliani ha dedicato un post proprio al danese: “Leggo in continuazione il nome di Gytkjaer accostato a molte squadre, voglio tranquillizzare tutti i nostri tifosi che il Vikingo non è sul mercato“.