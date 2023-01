Coppa Italia: i convocati del Monza contro la Juve

Mister Palladino ha convocato 26 giocatori per Juventus-Monza, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma giovedì 19 gennaio alle 21 all’Allianz Stadium di Torino, con cronaca in diretta su ilCittadinoMB (e in tv su Canale 5).

Coppa Italia: i 26 biancorossi

La lista completa: 1 Lamanna, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 55 Izzo, 60 Colombo, 61 Ferraris, 77 D’Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.