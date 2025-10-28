Calcio, c’è il big match di Serie B: Monza a Palermo col tridentone

Palermo-Monza è in programma martedì 28 ottobre alle 20.30 (cronaca in diretta sul CittadinoMb.it), ma in realtà è cominciata molto prima. Tifosi e addetti ai lavori parlano di questa partita dall’estate scorsa. Perché i rosanero al pari dei brianzoli sono stati indicati come i maggiori favoriti per la promozione in Serie A. Ad accenderla definitivamente sono state poi le dichiarazioni di Paolo Bianco e Pippo Inzaghi nei giorni prima del match.

Calcio, c’è il big match di Serie B: il pepe di mister Bianco

Il tecnico biancorosso ha messo il pepe: «Non se la prenda Inzaghi ma il Palermo è la squadra più forte della categoria, costruita per andare in A. È la favorita perché è da tanti anni che prova a salire e Pippo lo sa, altrimenti non si sarebbe spostato da Pisa. Non sono d’accordo che quando una squadra retrocede è avvantaggiata sulle altre, anzi non è mai facile motivare i giocatori dopo una stagione difficile. Ho accettato questa sfida perché sapevo che si poteva fare molto. Dopo le difficoltà iniziali ora penso che siamo sulla strada giusta. Per Palermo ci vogliono quelle convinzione e cattiveria che stiamo mettendo nelle ultime settimane».

Calcio, c’è il big match di Serie B: Pippo Inzaghi fa spallucce

L’ex Pisa invece ci ha aggiunto il cacio: «Le parole di Bianco non mi interessano molto, ho grande rispetto del Monza che ha giocatori che fino a poco tempo fa erano in Nazionale e una rosa da categoria superiore. Lotterà per vincere come faremo noi, ma in Serie B si può perdere contro chiunque».

E infatti sabato sera è arriva la prima sconfitta dei rosanero in campionato, con il Catanzaro: «Sapevo che prima o poi sarebbe capitato, ma i giocatori hanno capito che abbiamo sbagliato il primo tempo e ora non deve più capitare. Li ho visti sereni e ho l’imbarazzo della scelta. Dobbiamo avere serenità e razionalità perché speriamo di regalare ai tifosi una vittoria. Stiamo costruendo il futuro gara dopo gara e non sempre si può essere perfetti. A Catanzaro ha influito l’aspetto mentale, poi nella ripresa abbiamo giocato a una porta sola, contro il Monza servirà una grande partita».

Calcio, c’è il big match di Serie B: il Monza recupera Ravanelli e Obiang

Dalle dichiarazioni si passa al campo. Nonostante Bianco avesse dichiarato che bisogna fare attenzione alle condizioni dei giocatori, con la Reggiana non ha esagerato con il turn-over e allo stesso modo si comporterà al Barbera. L’idea è giocarsi lo scontro diretto con la miglior formazione possibile, questo comprende il rientro di Ravanelli e Obiang nell’undici titolare, ma anche il probabile utilizzo del tridentone per cercare di spaventare un Palermo fortissimo e ferito dalla sconfitta di Catanzaro.