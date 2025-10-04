Serie B LIVE, Monza-Catanzaro 1-1: Alvarez, sempre lui, per il pareggio

40′ Risponde subito il Catanzaro, da calcio d’angolo, con l’incursione aerea di Cassandro. Presa in massima estensione di Thiam a sventare

38′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAA Ha segnato Agustin Alvarez! Prima manovra convinta dei biancorossi e gol del pareggio. Gestisce il pallone Colpani sulla trequarti, palla aperta per Birindelli che per una volta corre alle spalle degli avversari e perfetto assist per l’accorrente attaccante uruguaiano, al terzo centro stagionale!

37′ Monza graziato in ripartenza dal Catanzaro. Cissè e Iemmello scappano via in due contro uno, ma il giovanissimo trequartista sbaglia il passaggio decisivo

34′ Episodio convulso in campo. Alla fine l’arbitro decide per un’ammonizione a testa per Birindelli e Cissè.

29′ Il Catanzaro gioca a memoria, una squadra organizzata, una manovra abile, movimenti coordinati, giocatori sempre liberi e passaggi veloci e precisi: per questa mezzora decisamente la miglior formazione vista quest’anno all’U-Power Stadium. Per iniziare a dargli fastidio, il Monza deve cambiare passo. Altrimenti per gli uomini di Aquilani è troppo facile gestire lo sforzo

27′ Segnali di risveglio per il Monza. Un paio di sgroppate sulle fasce portano qualche frutto. Un cross di Birindelli da quinto a quinto è raccolta da Azzi che prima esita ma poi calcia e colpisce la parte superiore della traversa.

21′ Sulla successiva punizione, Cissè, uno specialista dei calci piazzati, manca però il bersaglio

19′ Giallo per Zeroli, per un intervento in ritardo sull’uscita del pallone dall’area brianzola. Molto meglio il Catanzaro fino a questo momento

14′ Azzi ara la fascia e si guadagna un calcio d’angolo. Dopo le spiegazioni di rito dell’arbitro in area, dalla bandierina va Colpani, corto sul primo palo e respinto dalla difesa, ma si rimane in attacco, con un possesso pulito per Keita, bravo ad alzare per l’inserimento di Izzo. Il napoletano stacca di testa, Pigliacelli respinge, ma era tutto fermo per fuorigioco.

13′ Gran botta di Oudin dalla distanza. Un siluro su palla d’incontro che sorvola la traversa facendo venire i brividi a Thiam e alla parte biancorossa dello stadio

12′ Il Monza gioca altissimo, in posizione di pressione sulla difesa calabrese, accettando l’uno contro uno dei tre attaccanti con i tre difensori. Per il momento il Catanzaro riesce a gestire la manovra con relativa serenità. E anzi diventa molto pericoloso con le ripartenze veloci di Iemmello e Cissè

10′ Prova a scrollare di dosso ansie e paure Obiang con un tiro dalla distanza potente ma nemmeno troppo vicino ai pali della porta

9′ Monza visibilmente scioccato. Il match inizia come peggio non si poteva.

5′ GOL DEL CATANZARO! Assurdo tentativo di palla filtrante di Obiang che viene intercettato a metà campo dal Catanzaro. Riparte velocemente la squadra di Aquilani, palla che circola velocemente, filtrante per Cissè e destro vincente alle spalle di Thiam. C’è anche una piccola deviazione, ma sopra a tutto rimangono l’assist splendido di Iemmello con lo scavetto e la girata volante del giovanissimo attaccante con il numero 80.

3′ Fasi di studio in cui cercano di prendere possesso della metà campo calabrese, mentre gli ospiti molto compatti attendono in un sol blocco

1′ Cominciata! Primo attacco per il Monza!

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1) Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Zeroli, Azzi; Colpani, Keita, Alvarez. All.: Pensalfini (Bianco squalificato)

CATANZARO (3-4-2-1) Pigliacelli; Bettella, Antonini, Verrengia; Cassandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Oudin, Cissè; Iemmello. All.: Aquilani

Il pre-partita

Squadre reduci da pareggi insoddisfacenti nel turno infrasettimanale, il Monza fermato 1-1 ad Empoli, mentre il Catanzaro rimontato a Marassi dalla Sampdoria. Per Bianco anche qualche problema legato alle assenze, pesanti in particolare quelle di Pessina e Mota Carvalho. Calcio d’inizio in programma alle 15 all’U-Power Stadium. Particolarmente corposa la presenza di tifosi ospiti, oltre le duemila unità. Monza a caccia della vittoria per tornare a respirare aria d’alta classifica.