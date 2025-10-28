Serie B, Palermo-Monza LIVE 0-2: Dany joya Izzo beleza, biancorossi in doppio vantaggio

⚠️ Assegnati 6 minuti di recupero.
88′ Il Monza sfiora il tris con Azzi che, tutto solo in area, si fa ipnotizzare da Joronen. Sul ribaltamento di fronte il Palermo ha avuto la chance per riaprire il match con un destro a giro di Brunori che sibila accanto alla traversa.
85′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Birindelli e Ciurria entrano Carboni e Brorsson. Birindelli out per infortunio.
82′ Ammonito Birindelli per un fallo commesso su Vasic.
80′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Izzo e Mota Carvalho entrano Delli Carri e Maric.
79′ Azione confusa al limite dell’area di rigore ospite: non ne approfitta Brunori con un destro al volo che finisce sul fondo.
77′ Doppio cambio nel Palermo: al posto di Ranocchia e Augello entrano Blin e Vasic.
74′ Ammoniti Izzo e Brunori per reciproche scorrettezze.
72′ Allontanato per proteste Filippo Pensalfini (viceallenatore del Monza).
71′ Ennesimo contropiede del Monza che poteva essere letale ma il tiro di Colpani è murato dalla retroguardia palermitana.
66′ Sinistro a giro velenoso ma senza successo di Palumbo, entrato bene a gara in corso.
64′ Doppio cambio nel Palermo: al posto di Segre e Le Douaron entrano Corona e Brunori.
61′ Cambio nel Monza: al posto di Keita entra Colpani.
59′ Azione ben orchestrata dal Palermo da sinistra a destra e poi sopraggiunge Pierozzi che spedisce la sfera in curva con un destro potente ma impreciso.
55′ Cambio nel Palermo: al posto di Gomes entra Palumbo.
53′ Ci prova anche Azzi con un destro a giro da debita distanza, palla di poco alta.
50′ Raddoppia il Monza con il terzo gol in campionato di Izzo che insacca di testa un traversone al bacio di Azzi. PALERMO-MONZA 0-2
50′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAA
49′ Sul ribaltamento di fronte tocca ad Azzi a colpire dalla distanza, palla alta.
47′ Il Palermo gira bene il pallone in questo inizio di ripresa: Augello favorisce la staffilata di Ranocchia che non impensierisce Thiam.
📣 RIPRENDE IL MATCH ALLO STADIO “BARBERA”!
⏳ Fine primo tempo al Barbera: il Monza conduce 1-0 sul Palermo grazie a un gran gol siglato da Mota Carvalho al 39′, imbeccato alla perfezione da un lancio millimetrico di Obiang. Focus sulla prima frazione: Palermo arrembante ma con poche idee e poca convinzione negli ultimi venti metri; Monza pericoloso in ripartenza e ben coordinato tra le due fasi di gioco.
46′ Sul tramonto del primo tempo è ancora Mota Carvalho, ispirato da un corner di Keita, a creare grattacapi alla difesa rosanero con un colpo di testa che sorvola la traversa.
⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.
45′ Ci prende gusto la squadra brianzola con un tiro angolato di Pessina deviato in angolo.
39′ Passa in vantaggio il Monza di Paolo Bianco. Lancio lungo col contagocce di Obiang ad imbeccare Mota Carvalho che aggancia la sfera in corsa, dribbla Joronen e deposita in rete. Quarto gol in campionato per il portoghese. PALERMO-MONZA 0-1
39′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAA
35′ Grande occasione per il Monza per schiodare il punteggio: traversone di Keita dalla sinistra a pescare la pronta girata di Obiang verso lo specchio, Joronen è reattivo allungandosi deviando in angolo.
30′ Ammonito Keita (M) per proteste.
29′ Diakite prova a sorprendere Thiam con una rasoiata da fuori area, attento l’estremo difensore biancorosso.
25′ Non si scompone il Palermo che prova a sfondare per vie centrali con un tiro di Gomes dalla distanza che non inquadra la porta.
21′ Ripartenza feroce del Monza che va vicino al gol al primo affondo: sgroppata di Azzi, sull’out di sinistra, che va sul fondo e crossa al centro per il ben appostato Mota Carvalho, ma Ceccaroni è provvidenziale a sventare il pericolo. Ancora reti inviolate al “Barbera” ma gara piacevole.
19′ Giro palla insistito dei padroni di casa che ci provano con una bordata da fuori area di Ranocchia, ex di giornata, che termina alta.
13′ Aumenta i giri del motore la squadra di Pippo Inzaghi: Ceccaroni mette al centro, fa muro Izzo che devia in corner. Dalla bandierina Augello imbecca l’inzuccata di Diakite con il pallone che sorvola la traversa.
9′ Palermo subito aggressivo. Il primo sussulto dell’incontro avviene con un tiro-cross velenoso di Pohjanpalo dalla destra sul quale Thiam è reattivo smanacciando in angolo.
📣 INIZIA IL MATCH ALLO STADIO “BARBERA”!
Match clou nel turno infrasettimanale di Serie B, in programma martedì 28 ottobre alle ore 20.30 e valido per la decima giornata: al “Renzo Barbera” si affrontano Palermo e Monza, due tra le squadre più accreditate alla promozione in Serie A. I biancorossi di Paolo Bianco vivono in un ottimo momento di forma e sono reduci da tre vittorie consecutive che la collocano al secondo posto della graduatoria; la squadra rosanero di Filippo Inzaghi, invece, nell’ultimo turno è incappata nel primo ko in campionato perdendo a Catanzaro di misura.
Le formazioni ufficiali
PALERMO (3-5-2): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre, 6 Gomes, 10 Ranocchia, 3 Augello; 21 Le Douaron, 20 Pohjanpalo. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 5 Palumbo, 9 Brunori, 13 Bani, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Filippo Inzaghi.
MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 4 Izzo, 13 Ravanelli, 3 Lucchesi; 19 Birindelli, 14 Obiang, 32 Pessina, 7 Azzi; 26 Ciurria, 17 Keita; 47 Mota Carvalho. A disposizione: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 9 Maric, 10 Caprari, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 18 Zeroli, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 27 Capolupo, 28 Colpani, 44 Carboni. Allenatore: Paolo Bianco
⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.
Serie B, Palermo-Monza: la designazione arbitrale
Palermo-Monza sarà diretta da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta (Ba) e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto ufficiale Enrico Gemelli di Messina. VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aq); AVAR Marco Monaldi di Macerata.