Palermo-Monza 0-3, le pagelle: i biancorossi decollano e in cabina c’è Bianco

PALERMO-MONZA 0-3 (0-1)

Marcatori: pt 39’ Mota Carvalho, st 5’ Izzo, 45’+5 Azzi

PALERMO (3-5-2): Joronen 6.5; Pierozzi 5, Peda 4.5, Ceccaroni 6; Diakité 6, Segre 5 (19’ st Corona 5.5), Ranocchia 5.5 (32’st Blin ng), Gomes 5 (10’ st Palumbo 5.5), Augello 5 (32’ st Vasic ng); Le Douaron 5.5 (19’ st Brunori 5), Pohjanpalo 5. A disp.: Gomis, Bard, Bani, Nicolosi, Giovane, Bereszynski, Veroli. All.: Inzaghi 5

MONZA (3-4-2-1): Thiam 7; Izzo 7.5 (35’ st Delli Carri ng), Ravanelli 6.5, Lucchesi 6.5; Birindelli 6.5 (39’ st Carboni ng), Obiang 7, Pessina 6.5, Azzi 7.5; Keita 7 (15’ st Colpani 6.5), Ciurria 6.5 (39’ st Brorsson ng); Mota Carvalho 7.5 (35’ st Maric ng). A disp.: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Zeroli, Galazzi, Bakoune, Capolupo. All.: Bianco 8

Thiam 7 Interviene nel momento del bisogno, dopo solo nove minuti, e tiene in piedi tutto su quell’episodio fortuito che avrebbe potuto cambiare le sorti non solo della partita ma di tutta la stagione

Izzo 7.5 Secondo gol consecutivo e terzo in campionato, per un difensore centrale tanta roba, per lo scugnIzzo è la normalità in una Serie B che sta dominando in lungo e in largo (35’ st Delli Carri ng)

Ravanelli 6.5 Mai un intervento fuori posto, sempre puntuale e organizzato

Lucchesi 6.5 Apporto importante, dal punto di vista difensivo l’inizio non è facile ma cresce alla distanza e tiene alla grande la sua zona

Birindelli 6.5 Quando accelera diventa pure imprendibile per gli avversari rosanero, intenso su entrambi i fronti del gioco (39’ st Carboni ng)

Obiang 7 Inventa il lancio lungo che manda in porta Mota Carvalho per il vantaggio. Perfetto in interdizione, geolocalizzato nella manovra

Pessina 6.5 Piace il fatto che inizi ad alzare di qualche metro il suo raggio d’azione, presto sarà presente anche in zona gol

Azzi 7.5 Assist, gol, tante giocate che creano pericolosità: prestazione esagerata per il numero 7 che mette a ferro e fuoco la fascia mancina senza che gli avversari riescano mai nemmeno ad avvicinarlo

Keita 7 Ad un certo punto irride gli avversari con il suo movimento di piedi da ballerino. Quando ha la palla è difficile affrontarlo, impossibile per i siciliani (15’ st Colpani 6.5 Disegna geometrie dove e come serve per un finale con ampi spazi e pienissimo controllo)

Ciurria 6.5 Parte un po’ a sorpresa sulla trequarti e gioca un match partecipativo, al servizio dei compagni (39’ st Brorsson ng)

Mota Carvalho 7.5 Terzo gol consecutivo: il portoghese volante è tornato. Si fa beffe di Peda e dimostra di essere di altra categoria (35’ st Maric ng)

Bianco 8 Un voto per tutti gli scettici: il problema non è mai stato lui, ma sempre far trovare ai giocatori una forma psicofisica sufficiente a sostenere le ambizioni sue e della società. Obiettivo raggiunto e quarta vittoria consecutiva. Magari soffrendo e rischiando su qualche episodio all’inizio, ma decisamente meritando punti, applausi e complimenti