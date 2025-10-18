Serie B, Frosinone-Monza LIVE: fischio di inizio alle 15

L’Ac Monza torna in campo a Frosinone per l’ottava giornata del campionato di calcio di Serie B: fischio di inizio sabato 18 ottobre alle 15 allo stadio Benito Stirpe. Mister Bianco ha convocato Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Izzo, Azzi, Maric, Caprari, Vailati, Ravanelli, Obiang, Delli Carri, Sardo, Keita, Zeroli, Birindelli, Thiam, Colombo, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Colpani, Pessina, Domanico, Petagna, Carboni, Mota Carvalho.

I biancorossi arrivano all’incontro con il settimo posto in classifica, undici punti con tre partite vinte, due pareggi e due sconfitte. Il Frosinone è al terzo posto con tre punti in più e un record di quattro vinte, due pareggi e una sconfitta. La testa della classifica vede al primo posto Modena con diciassette punti seguita dal Palermo a quota quindici. Tra Frosinone e Monza ci sono Venezia, Avellino e Cesena.