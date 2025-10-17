Calcio Serie B: Monza a Frosinone con Pessina e Mota recuperati

Senza Alvarez e Galazzi, con il ritorno di Pessina e Mota Carvalho, il Monza viaggia verso Frosinone per dare continuità alla propria stagione. Dopo il pareggio di Empoli e la vittoria in rimonta con il Catanzaro, Paolo Bianco sa che, in un turno così pieno di scontri diretti, vincere questa partita significherebbe fare un sostanziale passo in avanti in classifica, buono per sostenere le ambizioni di cui si parla sin dall’estate.

Calcio Serie B, parla il mister del Monza Paolo Bianco: “Perso per un mese Alvarez”

Proprio il tecnico fa il punto della situazione: «Alvarez era nel suo momento migliore: tre gol nelle sei partite che ha disputato, ora starà fuori almeno un mesetto per l’infortunio in nazionale e mi dispiace tantissimo soprattutto per lui, oltre che per quello che stava dando a noi. Come ripeto sempre, non possiamo però pensare a chi non c’è, ma invece a chi può darci una mano. Come sostituirlo? È rientrato Mota Carvalho, Maric è in forma e Petagna non è mai stato così bene da quando sono arrivato; ha fatto una grande amichevole a Parma e mi dimostra di avere tante scelte in avanti. Purtroppo abbiamo perso Galazzi: l’infortunio non è così pesante, ma non sarà a disposizione. Tranne loro ed i lungo degenti Antov e Forson, gli altri sono tutti convocabili. Non tutti avranno minutaggio elevato, ma averli è molto importante per noi».

Calcio Serie B: nel fortino ciociaro i padroni di casa non hanno mai perso

Si gioca allo Stirpe, sabato 18 ottobre alle 15. Nel fortino ciociaro, la formazione di casa non ha mai perso. «Il Frosinone sta bene, nonostante l’unica sconfitta stagionale arrivata proprio prima della sosta a Venezia. Li conosciamo benissimo, sono la prima squadra che abbiamo affrontato quest’anno (sconfitta in Coppa Italia, nda) e io li ho allenati fino a qualche mese fa. Hanno entusiasmo, età, giovinezza, energia. Sono una formazione sbarazzina. Sarà una partita da prendere con le dovute attenzioni, ma mai come in queste ultime due settimana la squadra è stata così bene. Abbiamo fatto ottimi allenamenti, ma tutto questo si deve tramutare in un risultato positivo con il Frosinone».

Calcio Serie B, Bianco teme l’imprevedibilità dei laziali

Bianco teme i laziali soprattutto per la loro effervescenza ed imprevedibilità offensiva, reparto guidato dalle giocate di Fares Ghedjemis. Del talento del fantasista si è accorta anche la Lega di Serie B, che l’ha eletto Mvp del mese di settembre. Ovviamente lui sarà presente. Per il resto della formazione, mister Alvini dovrà fare i conti con tante assenze, almeno otto, di varia entità e peso. In porta è previsto Palmisani, anche se rientra Sherri. In difesa Calvani, Monterisi e Bracaglia sembrano sicuri del posto, mentre c’è da trovare il sostituto di Cittadini, indisponibile dell’ultima ora. Diga di centrocampo composta da Calò e Koutsoupias. In trequarti il citato esterno francese, con Kone e Kvernadze.

Come riferimento offensivo Raimondo. Per quanto riguarda il Monza. In porta c’è sempre Thiam. In difesa ci si aspetta la conferma del terzetto Izzo, Ravanelli, Carboni con Lucchesi prima opzione. Sugli esterni, Birindelli dovrebbe vincere il ballottaggio con Ciurria, recentemente fermato da un problema alla caviglia, mentre Azzi è il signore della fascia sinistra. In mezzo Obiang e Pessina, se il capitano dovesse farcela dal primo, altrimenti spazio a Zeroli. Sulla trequarti Colpani certo di una maglia. Mota Carvalho potrebbe giocare sia da centravanti che sulla sinistra. Nel secondo caso spazio a Petagna in mezzo all’area di rigore. Caprari e Maric prime alternative. È uno scontro diretto e come tale va trattato: massima attenzione e aggressività, dal primo all’ultimo minuto.