Calcio, Ac Monza: infortunio muscolare per Alvarez negli impegni con l’Uruguay

Lesione al bicipite femorale destro per l'attaccante Agustin Álvarez dopo l'infortunio subito con la maglia della nazionale dell'Uruguay.
Lesione al bicipite femorale destro per l’attaccante Agustin Álvarez. È l’esito degli esami clinici effettuati dal giocatore dell’Ac Monza dopo l’infortunio subito nel match amichevole tra Uruguay e Repubblica Dominicana. Il tecnico Marcelo Bielsa lo aveva schierato nel secondo tempo, costretto poi a sostituirlo prima del triplice fischio.

Calcio, Ac Monza: infortunio muscolare per Alvarez, tegola sui biancorossi

Salterà il secondo incontro in programma, contro l’Uzbekistan, ma la tegola cade principalmente sui biancorossi che non lo avranno alla ripresa della Serie B il 18 ottobre a Frosinone.

