Lesione al bicipite femorale destro per l’attaccante Agustin Álvarez. È l’esito degli esami clinici effettuati dal giocatore dell’Ac Monza dopo l’infortunio subito nel match amichevole tra Uruguay e Repubblica Dominicana. Il tecnico Marcelo Bielsa lo aveva schierato nel secondo tempo, costretto poi a sostituirlo prima del triplice fischio.

Calcio, Ac Monza: infortunio muscolare per Alvarez, tegola sui biancorossi

Salterà il secondo incontro in programma, contro l’Uzbekistan, ma la tegola cade principalmente sui biancorossi che non lo avranno alla ripresa della Serie B il 18 ottobre a Frosinone.