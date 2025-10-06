Calcio: Monza in amichevole a Parma, tre giocatori in Nazionale

Sosta Nazionali per i campionati, ma le squadre non si fermano. L’AC Monza venerdì è atteso da una amichevole da Serie A: il 10 ottobre alle 12 la squadra affronta il Parma al Mutti Training Center di Collecchio. Una sfida a porte chiuse sul percorso per farsi trovare pronti alla sfida in casa del Frosinone, sabato 18 ottobre alle 15. La ex squadra di mister Bianco è terza in classifica, a +3 sui brianzoli (14 punti contro 11 nel gruppo guidato dal Modena a 17). Soprattutto c’è ancora in mente la beffa di Coppa Italia, con eliminazione in pieno recupero.

Calcio: Alvarez, Obiang, Stranjar in Nazionale

Intanto sono tre i giocatori del Monza convocati in Nazionale: l’attaccante Agustín Álvarez torna nella rosa dell’Uruguay per la doppia amichevole in Malesia contro Repubblica Dominicana e Uzbekistan (10 e 13 ottobre), il centrocampista Pedro Obiang è confermato nella Guinea Equatoriale per il doppio impegno di Qualificazione al Mondiale, contro Malawi e Liberia (9 e 13 ottobre), il giovane portiere Aljaz Stranjar con la Slovenia Under 19 affronta tre gare di Qualificazione all’Europeo con i pari età di Austria, Israele e Lussemburgo (8, 11, 14 ottobre).