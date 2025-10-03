Monza-Catanzaro senza Bianco in panchina, la vigilia

Paolo Bianco non sarà sulla panchina del Monza contro il Catanzaro sabato pomeriggio all’U-Power Stadium. È stato squalificato per il litigio di mercoledì con Guido Pagliuca, allenatore dell’Empoli. Al suo posto ci sarà il vice Filippo Pensalfini, che ha già diretto la squadra per oltre un’ora al Castellani. Ma a parlare alla vigilia è il capo allenatore, descrivendo le insidie di una gara non scontata. «Il Catanzaro è una squadra molto organizzata con giovani di prospettiva e giocatori d’esperienza, ben allenati. Stimo tantissimo Aquilani, perché dà una buona identità ai suoi gruppi in tutte e due le fasi. Anche se hanno solo pareggiato, sono imbattuti e questo deve bastare per metterci in guardia. Noi dobbiamo imparare a mettere da parte alcuni degli atteggiamenti che ci portiamo dietro dagli ultimi sei mesi dell’anno scorso. Ci sono cose che dobbiamo tornare a fare e farlo in fretta». Ovviamente non si può non pensare che sia un richiamo per Caprari, sostituito al 27’ della sfida di Empoli come esempio per tutti. «Non è così, io non ho problemi con lui, ma in campo devo fare delle scelte e se qualcuno non mi sta dando quello che serve per vincere devo cambiarlo»

La probabile formazione

E allora via verso il Catanzaro con l’ambizione di tornare alla vittoria. Dopo gli esperimenti di mercoledì, necessari per far rifiatare qualche giocatore e obbligatori per questioni di infortuni, Bianco dovrebbe tornare alla formazione di sicurezza, seppur con qualche novità. In porta ci va sempre Thiam, giustamente sicuro del posto anche se serve maggior sicurezza nelle uscite. In difesa rientrano Izzo e Ravanelli e con loro nel terzetto dovrebbe esserci Carboni, preferito a Lucchesi dopo il gol di Empoli e soprattutto la buonissima prestazione del Castellani. L’ex Cagliari è un lusso in Serie B, l’aveva già dimostrato nei sei mesi passati a Venezia un paio di stagioni fa. Sulle fasce le scelte sono obbligate. Birindelli a destra, per l’infortunio di Ciurria, e Azzi padrone indiscusso della fascia sinistra. Senza Pessina fin dopo la sosta, in mezzo al campo Obiang farà il suo ritorno dal primo minuto ed al suo fianco sarà confermato Zeroli che ha giocato bene nel secondo tempo contro il Padova, mostrando abilità negli inserimenti, ed è stato positivo anche in Toscana, facendo vedere a tutti che può anche essere posizionale ed organizzato.

Il tridente biancorosso

Sulla trequarti, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Colpani, entrato nella ripresa con l’Empoli e non ancora brillante come dovrebbe e potrebbe, in coppia con Keita Balde, che invece contro gli azzurri di Pagliuca ha fatto le onde, servendo ai compagni tanti cioccolatini solo da scartare, spaccando in due la difesa avversaria e anche presentandosi a tu per tu con il portiere per qualche buona occasione. Dal riferimento centrale non si scappa, finché non rientrerà Mota Carvalho sarà sempre Alvarez la prima scelta. Se questa sia la strada giusta ancora non è dato saperlo, ma Bianco non ha molta scelta, deve infliggere la prima sconfitta stagionale al Catanzaro se vuole tenersi il posto e soprattutto se vuole lanciare il Monza verso l’alta classifica.