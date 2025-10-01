Sembra strano dirlo dopo cinque giornate di Serie B, ma il Monza è già spalle al muro e ha bisogno di un risultato importante mercoledì sera ad Empoli. La squadra di Bianco è reduce da due sconfitte nelle ultime tre partite, ma nemmeno nella vittoria con la Sampdoria ha messo in campo chissà quale prestazione. Il tecnico ha incassato sette punti nelle prime cinque, che è un buon ruolino di marcia giusto per la metà classifica.

Calcio, Serie B: il Monza va a Empoli, pochi gol

Il problema vero però è che mancano i segnali di crescita. I fatti dicono che biancorossi non concedono quasi nulla agli avversari, ma creano veramente molto poco. Deficitario è soprattutto il dato sulle conclusioni in porta: solamente Spezia ed Empoli fanno peggio, ma i toscani hanno già segnato sette gol a fronte dei soli quattro della squadra di Bianco.

Calcio, Serie B: il Monza va a Empoli, rientra Ciurria ma va ko Pessina

C’è anche qualche infortunio a movimentare la vigilia. Il tecnico vorrebbe dare fiato ad alcuni giocatori, ma nella realtà dei fatti le opzioni nei ruoli più delicati non sono molte. A centrocampo per non costringere Obiang agli straordinari bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo, perché Pessina è fuori per un problema muscolare. Sulle fasce rientra Ciurria dalla squalifica e quindi probabilmente Birindelli si siederà in panchina. In generale, l’idea è che possano esserci diversi cambi di formazione rispetto all’ultimo rovescio con il Padova, con possibilità dal primo minuto per Galazzi e Caprari.

Calcio, Serie B: il Monza va a Empoli ed è già spalle al muro, la panchina di Bianco traballa

In campo alle 20.30 di mercoledì 1 ottobre, al Castellani, si giocherà anche per la panchina di Bianco. La sosta per le nazionali di ottobre è dietro l’angolo (arriverà dopo l’impegno casalingo con il Catanzaro) e circolano voci di un possibile contatto con Corini.