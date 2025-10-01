Serie B LIVE, Empoli-Monza 0-0: si comincia al Castellani

Primo tempo 0-0

24′ Dopo qualche fase convulsa, le squadre calano i ritmi e si osservano per cercare il rispettivo punto debole

14′ Ammonito Colombo per un fallo da dietro a centrocampo

13′ Follia al Castellani. Colombo pressa e recupera il pallone sulla ripartenza dal basso di Fulignati ma colpisce incredibilmente il palo da posizione molto ravvicinata. La respinta del legno premia l’accorrente Alvarez che, completamente solo, con il pallone d’incontro, ci prova di destro ma manca lo specchio della porta graziando l’Empoli. Doppia clamorosa occasione buttata alle ortiche per il Monza

12′ Tanti cambi per mister Bianco rispetto alla sconfitta con il Padova. C’è l’infrasettimanale e si cercano forze fresche. Per lo schieramento, cambia tutta la difesa con Delli Carri, Brorsson e Carboni. Sulle fasce Ciurria a destra e Birindelli a sinistra

10′ Traffico e caos al centro dell’area del Monza. I toscani reclamano per un potenziale calcio di rigore, ma sembra Shpendi a provocare il contatto, piuttosto che Carboni a commettere fallo. E infatti il Var verifica ma lascia proseguire

9′ Cerca di prendere campo il Monza ma non è semplice, soprattutto per l’aggressività ed il ritmo imposti dai locali, schierati con uno schema speculare, faccia a faccia

4′ Immediata la risposta empolese, con un tiro dalla distanza di Ghion che Thiam controlla in due tempi, non senza difficoltà, ma senza un reale pericolo per la porta

4′ Ci riprova Alvarez, raccogliendo una palla lunga e andando alla conclusione volante che finirebbe al terzo anello se il Castellani ce l’avesse

1′ Subito un brivido. Fulignati è troppo leggero e nel rilancio colpisce l’accorrente Alvarez; per poco la palla non finisce nalla porta dell’Empoli che si salva con molta fortuna

Le formazioni ufficiali

Paolo Bianco sceglie di cambiare moltissimo, addirittura sette nuovi innesti rispetto alla partita di sabato, la sconfitta con il Padova. Pessina è infortunato e rimarrà fuori sino a dopo la sosta, Mota Carvalho non recupera, ad Izzo, Ravanelli, Lucchesi, Obiang, Azzi e Colpani viene concesso un turno di riposo. La partita pesa, ma il tecnico biancorosso pensa che la profondità della rosa e la freschezza dei nuovi ingressi possa fare la differenza. Dall’altra parte l’Empoli cambia molto meno e vuole tornare alla vittoria casalinga.

EMPOLI (3-4-2-1) Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Belardinelli, Ghion, Moruzzi; Saporiti, Ceesay; Shpendi. All.: Pagliuca

MONZA (3-4-2-1) Thiam; Delli Carri, Brorsson, Carboni; Ciurria, Colombo, Zeroli, Birindelli; Galazzi, Caprari; Alvarez. All.: Bianco

Dopo cinque giornate di Serie B, il Monza è già spalle al muro e ha bisogno di un risultato nell’infrasettimanale serale a Empoli. Squadre in campo mercoledì alle 20.30 allo stadio Castellani.

Serie B, Empoli-Monza LIVE: i convocati, Pessina out

Mister Bianco ha convocato 26 calciatori per la gara della sesta giornata: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 3 Lucchesi, 4 Izzo, 7 Azzi, 9 Maric, 10 Caprari, 13 Ravanelli, 14 Obiang, 15 Delli Carri, 17 Keita, 18 Zeroli, 19 Birindelli, 20 Thiam, 21 Colombo, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 25 Álvarez, 26 Ciurria, 27 Capolupo, 28 Colpani, 33 Domanico, 37 Petagna, 43 Strajnar, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho.

Capitan Pessina out per una “lesione di primo grado adduttore lungo“, ha fatto sapere la società martedì sera.