Le pagelle di Empoli-Monza 1-1: i soliti errori, Bianco nervoso, Carboni e Keita i migliori

EMPOLI-MONZA 1-1 (0-0)

Marcatori: st 4’ Carboni, 34’ Guarino

Empoli (3-4-2-1) Fulignati 4.5; Lovato 6.5, Guarino 7, Obaretin 5.5; Elia 5.5 (40’st Carboni n.g.), Belardinelli 6.5 (20’st Yepes 6.5), Ghion 6, Moruzzi 6 (20’st Popov 6); Saporiti 6 (20’st Ilie 6), Ceesay 6.5; Shpendi 5.5 (32’st Pellegri n.g.). A disp.: Perisan, Curto, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Bianchi. All.: Pagliuca 5

Monza (3-4-2-1) Thiam 5.5; Brorsson 5.5, Delli Carri 6.5, Carboni 7 (42’st Lucchesi n.g.); Ciurria 6 (27’pt Azzi 6), Colombo 5.5 (1’st Obiang 6), Zeroli 6.5, Birindelli 5.5; Galazzi 5 (25’st Colpani 5.5), Caprari 6 (27’pt Keita 7); Alvarez 5. A disp.: Pizzignacco, Izzo, Maric, Ravanelli, Bakoune, Capolupo, Petagna. All.: Bianco 5

Thiam 5.5 Compie un paratone su Yepes, ma è ancora troppo indeciso sulle uscite alte (assurdo per un portiere di oltre due metri) e alla fine concede l’angolo dal quale nasce il pareggio per l’ennesima incomprensione su un pallone mezzo e mezzo

Brorsson 5.5 Salta male nella marcatura di Guarino, più in generale è una gara in cui marca duro ma spesso viene scherzato da Ceesay

Delli Carri 6.5 Cancella Shpendi dalla partita e sale alto con coraggio per gli interventi e gli anticipi decisivi

Carboni 7 Era già il migliore in campo prima del gol, si conferma con l’inzuccata giusta. I compagni gli tolgono la gioia della rete della vittoria (42’st Lucchesi n.g.)

Ciurria 6 Esce presto, senza poter incidere, a causa di un problema fisico (27’pt Azzi 6 Forse aveva bisogno di un giro di riposo e sgasa poco, ma le circostanze ora sono questre)

Colombo 5.5 Caotico più che in altre occasioni, schiacciato dall’offensività della mediana empolese (1’st Obiang 6 Molto più concreto, gioca d’esperienza)

Zeroli 6.5 Non appariscente come in altre occasioni, ma ordinato e ben posizionato, coprendo i compagni quando necessario

Birindelli 5.5 Combina il pasticciaccio con Thiam in una gara comunque non pulitissima

Galazzi 5 Il tocco di destro con il quale colpisce il palo poteva essere fatto meglio, così come gran parte del resto della sua prestazione tecnica (25’st Colpani 5.5 Non riesce ad affondare il colpo, è ancora scarico, poco brillante, lontanissimo parente di quello che aveva fatto sobbalzare il Brianteo per così tante volte che ora sembrano solo un ricordo lontano)

Caprari 6 Non stava facendo male sino al momento della sostituzione, probabilmente ha mancato qualche consegna difensiva e pagato un mancato rientro sull’uomo (27’pt Keita 7 In un’ora in campo dimostra perché i tifosi lo acclamano costantemente: idee, giocate, pericolosità. Ora non può uscire più dalla formazione titolare)

Alvarez 5 Sbaglia un gol clamoroso da solo davanti alla porta senza nemmeno riuscire a centrarla, il voto è tutti qui. Perchè poi gioca la solita prestazione generosa, con spunti e iniziative

Bianco 5 Raccoglie un pareggio fuori casa che puzza tanto di occasione sprecata. Decisamente due punti lasciati indietro. Attenzione, capiamoci, il Monza non ha creato chissà cosa ma avuto enormi occasioni concesse dall’inadeguatezza degli avversari, senza saperne approfittare. Formazione iniziale sperimentale, un cambio per scelta tecnica al 27’ ed uno al 46’ a sconfessare le idee iniziali e un’espulsione che pesa come un macigno perché segnale evidente di nervosismo. Non la serata perfetta per il mister.