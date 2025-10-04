Monza-Catanzaro 2-1, le pagelle: Keita inventa, Alvarez segna (sempre), Bianco salva la panchina

MONZA-CATANZARO 2-1 (1-1)

Marcatori: pt 5’ Cissè, 39’ Alvarez, st 21’ Birindelli

MONZA (3-4-2-1) Thiam 6.5; Izzo 6.5, Ravanelli 6, Carboni 6 (46’st Delli Carri n.g.); Birindelli 7 (46’st Brorsson n.g.), Zeroli 6.5, Obiang 5.5, Azzi 7; Colpani 6 (27’st Galazzi 5.5), Keita 7 (31’st Colombo 6.5); Alvarez 7 (31’st Maric 6). A disp.: Pizzignacco, Lucchesi, Caprari, Bakoune, Capolupo, Domanico, Petagna. All.: Pensalfini (Bianco squalificato) 6.5

CATANZARO (3-4-2-1) Pigliacelli 6; Bettella 6 (27’st Di Chiara 6), Antonini 5.5, Verrengia 5; Cassandro 5.5 (17’st D’Alessandro 6), Petriccione 6.5, Pontisso 5.5, Favasuli 6 (40’st Pittarello n.g.); Oudin 5.5 (27’st Di Francesco 6), Cissè 7; Iemmello 6.5 (27’st Pandolfi 5.5). A disp.: Marietta, Nuamah, Brighenti, Alesi, Rispoli, Buso, Buglio. All.: Aquilani 6

Thiam 6.5 Deciso e decisivo sulle palle alte ed è un passo avanti. Bravo nelle parate, concreto con i piedi

Izzo 6.5 Se c’è bisogno, s’improvvisa anche centravanti, come nell’occasione del gol vittoria. L’inizio su Cissè non è semplice perché il ragazzo corre e svaria senza lasciare punti di riferimento, ma con il passare dei minuti emerge l’esperienza

Ravanelli 6 Iemmello gli sfugge solo quando si allontana dalla porta. Sfortunata la deviazione sul tiro di Cissè. Per il resto, è il perno senza il quale la difesa non può stare

Carboni 6 Prestazione solida, a guardia di Oudin. Poca proposta, ma tanta sostanza (46’st Delli Carri n.g.)

Birindelli 7 Gol e assist. Quando va alle spalle degli avversari può essere molto più pungente, ora che ne ha avuto dimostrazione deve trovare il modo di farlo sempre, perché così è imprendibile (46’st Brorsson n.g.)

Zeroli 6.5 Sta dimostrando di stare comodo nella categoria, battaglia dove c’è da battagliare e poi gioca, si muove, aiuta i compagni

Obiang 5.5 Sbaglia una decisione, prende una forzatura, che uno come lui dovrebbe evitare. Il resto della partita è il solito Obiang, anzi prova anche a farsi perdonare la palla persa che apre l’azione del vantaggio calabrese

Azzi 7 Nei primissimi minuti sembra spaesato, poi è incontenibile e ara la fascia avanti e indietro, mettendo in croce tutti gli avversari che gli capitano a tiro. E può essere ancora più efficace negli ultimi metri. A quel punto sarebbe devastante

Colpani 6 Lo spunto non è ancora quello brillante dei bei tempi, sopratutto in campo aperto, alla prova a giocare maggiormente da regista avanzato e le cose vanno meglio. È lui che apre l’azione del pareggio, allargando intelligentemente il gioco per l’assist di Birindelli (27’st Galazzi 5.5 Non riesce a sfruttare a dovere gli spazi che si creano nel finale ed era stato messo in campo per quello)

Keita 7 Lui invece, lo spunto, ce l’ha sempre e tra gamba e tecnica in qualche modo crea spesse volte la superiorità che serve per aumentare il tasso di pericolo (31’st Colombo 6.5 Bell’ingresso per il ragazzo di Busto Arsizio. Un pelo più lontano dalla propria porta può esprimere maggior cattiveria e far valere le sue caratteristiche di ringhiatore seriale)

Alvarez 7 Pum! Terzo gol in sei presenze per l’uruguaiano! Sempre dal centro dell’area, sempre con doti da rapace, sempre con grande determinazione (31’st Maric 6 Ingresso utile per tenere qualche pallone)

Pensalfini (Bianco squalificato) 6.5 Non sono i cambi a ribaltare il risultato, ma la voglia di farlo anche con i giocatori in campo. Un passo dopo l’altro il Monza prende campo ed emerge con sempre maggior fiducia. Alla fine i metri di campo guadagnati con la pressione alta sono stati utili a sfiancare l’avversario