Primo tempo 1-0
7′ Recupero palla alto e gran distensione del Monza che attacca subito l’area con Keita. Bravissimo il senegalese ad alzare la testa e mettere dietro per l’accorrente Colombo. Il centrocampista cresciuto nelle giovanile apre il piattone e cerca di infilare all’angolino, ma Motta è clamoroso nella deviazione in angolo
3′ GOOOOOOOLLLL DEEELL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ha segnato Dany Mota Carvalho! Grande iniziativa di Colpani che si accentra dalla destra, trascinandosi dietro mezza difesa. Lo scarico libera Keita che prova l’imbucata centrale per il taglio di Mota Carvalho. La retroguardia combina un pasticcio con Rover che rinvia pianissimo addosso ad un compagno, lasciando il pallone nella disponibilità dell’attaccante portoghese che, freddissimo, supera facilmente Motta
1′ Qualche cambio nella formazione iniziale del Monza, dentro Delli Carri e Colombo per far rifiatare Ravanelli e Obiang
Le formazioni ufficiali
MONZA (3-4-2-1) Thiam; Izzo, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Keita; Mota Carvalho. All.: Bianco
REGGIANA (3-4-1-2) Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Mendicino, Bergagnoli, Marras; Portanova; Lambourde, Novakocvich. All.: Dionigi
Un Monza in grande spolvero, reduce da due successi consecutivi, aprirà sabato 25 ottobre una settimana di fondamentale importanza per la sua stagione, affrontando all’U-Power Stadium la Reggiana. I biancorossi andranno a caccia di un tris di affermazioni che manca da un paio di anni e, soprattutto, proveranno a mettere le basi per dare ulteriore slancio alla loro risalita in classifica. Il fischio d’inizio è previsto alle 15.