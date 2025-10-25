Monza Sport

Serie B, Monza-Reggiana LIVE: subito Mota!

Biancorossi a caccia della loro terza vittoria consecutiva, in apertura di una settimana già fondamentale per la loro stagione
Monza 2025 calcio Paolo Bianco
Paolo Bianco, tecnico del Monza

Primo tempo 1-0

7′ Recupero palla alto e gran distensione del Monza che attacca subito l’area con Keita. Bravissimo il senegalese ad alzare la testa e mettere dietro per l’accorrente Colombo. Il centrocampista cresciuto nelle giovanile apre il piattone e cerca di infilare all’angolino, ma Motta è clamoroso nella deviazione in angolo

3′ GOOOOOOOLLLL DEEELL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ha segnato Dany Mota Carvalho! Grande iniziativa di Colpani che si accentra dalla destra, trascinandosi dietro mezza difesa. Lo scarico libera Keita che prova l’imbucata centrale per il taglio di Mota Carvalho. La retroguardia combina un pasticcio con Rover che rinvia pianissimo addosso ad un compagno, lasciando il pallone nella disponibilità dell’attaccante portoghese che, freddissimo, supera facilmente Motta

1′ Qualche cambio nella formazione iniziale del Monza, dentro Delli Carri e Colombo per far rifiatare Ravanelli e Obiang

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1) Thiam; Izzo, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Keita; Mota Carvalho. All.: Bianco

REGGIANA (3-4-1-2) Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Mendicino, Bergagnoli, Marras; Portanova; Lambourde, Novakocvich. All.: Dionigi

Un Monza in grande spolvero, reduce da due successi consecutivi, aprirà sabato 25 ottobre una settimana di fondamentale importanza per la sua stagione, affrontando all’U-Power Stadium la Reggiana. I biancorossi andranno a caccia di un tris di affermazioni che manca da un paio di anni e, soprattutto, proveranno a mettere le basi per dare ulteriore slancio alla loro risalita in classifica. Il fischio d’inizio è previsto alle 15.

L'autore

Giornalista, primo pezzo pubblicato sul Cittadino il 16 aprile 2005, da allora mi occupo di cronaca, cultura e soprattutto sport. Seguo le peripezie – è il caso di dirlo – dell’Ac Monza. La zona di riferimento è la Valle del Seveso e mi occupo delle Groane (Solaro, Ceriano, Cogliate, Misinto, Lazzate), di Barlassina e di Seveso. Nella vita civile sono telecronista e dirigente sportivo alla Robur Basket Saronno.

