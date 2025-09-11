Calcio, Ac Monza: i cinque giorni del closing per rendere i biancorossi a stelle e strisce

Da lunedì, ogni giorno, potrebbe essere quello buono per completare il passaggio delle quote societarie del Monza dai potenziali venditori di Fininvest ai potenziali acquirenti di Beckett Layne Ventures. L’orizzonte temporale annunciato sin dall’avvio delle trattative sarebbe dunque rispettato, perché il closing è in programma la settimana prossima, tra il 15 ed il 19 settembre, una volta terminati tutti gli impegni burocratici, tra i quali spicca anche l’atto amministrativo in cui il Comune prende atto del cambio del soggetto controllante della società locataria di stadio e centro sportivo.

Calcio, Ac Monza: i cinque giorni del closing, nel passato dell’agenzia altre importanti acquisizioni

Il notaio è sempre a disposizione, per una potenza economica come la holding della famiglia Berlusconi, mentre lo studio legale Tonucci sta assistendo la parte americana in tutte le incombenze. La sede principale degli advisor legali si trova a Roma, ma c’è anche uno studio a Milano.

L’agenzia ha già contribuito a chiudere importanti acquisizioni in passato, come ad esempio l’acquisto della Roma da parte di Pallotta e poi la successiva cessione ai Friedkin. In generale è uno studio specializzato in acquisizioni societarie, praticamente il meglio su piazza. Non risultano invece coinvolte banche d’affari con il ruolo di advisor finanziari.

Calcio, Ac Monza: i cinque giorni del closing, nessun socio nella trattativa

Così come Blv non ha inserito nella trattativa nessun socio né estero, né italiano, ma solo e solamente investitori. Trattandosi di un fondo, come un fondo si muove. Ha aggiunto il Monza nel pacchetto degli asset da proporre agli investitori e sta facendo girare il nome. Recentemente Brandon Berger, il fondatore di Beckett Layne Ventures, ha pubblicato su LinkedIn un articolo sugli investimenti americani nel mondo del pallone europeo. Con tanto di evidenti guadagni da parte delle società. Il modello è chiaro a tutti: si investe per ricavarne in futuro.

Calcio, Ac Monza: i cinque giorni del closing, come Blv potrà guadagnare dall’operazione

Uno dei modi è il player trading, un altro è un salto di categoria. I tifosi si augurano grande efficacia su entrambi i fronti. Intanto la settimana scorsa Lauren Crampsie, socia di Berger in Blv, era in Italia per assistere al Gran Premio di Formula1 e partecipare a vari eventi ad esso collegati. Ma non solo, con Mauro Baldissoni, futuro Ceo del Monza, si è recata a Bergamo per l’incontro della nazionale di Gattuso con l’Estonia, mostrando anche una certa passione per il calcio giocato. Ora sarebbe tornata negli Stati Uniti, ma il rientro sulla penisola è programmato a giorni; non necessario per il closing, ma importante per le attività immediatamente successive. Così come la futura presentazione della nuova compagine societaria che proverà a riportare il Monza nell’olimpo del calcio italiano.