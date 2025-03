Elezioni: la data per le Comunali e Election day per i referendum

Decisa la data delle elezioni amministrative: il ministro le ha indette per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno. In Brianza interessano il Comune di Desio, attualmente commissariato dopo le dimissioni in massa che a inizio gennaio. avevano portato alla caduta il sindaco Gargiulo.

Elezioni: i cinque quesiti referendari, quattro sul tema del lavoro

Nelle date dei ballottaggi sarà Election Day con i cinque referendum, quattro promossi dalla Cgil in materia di lavoro e uno da +Europa e Radicali.

I cinque quesiti: uno sulla cittadinanza per dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di legale soggiorno per l’ottenimento della cittadinanza italiana per cittadini stranieri ed extracomunitari (+Europa e dai radicali) mentre gli altri (Cgil) puntano a modificare le normative in tema di licenziamenti illegittimi, indennità alle piccole imprese e sull’utilizzo dei contratti a termine (questi tre modificano il Jobs Act) e sugli infortuni sul lavoro (esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltante e del subappaltante).