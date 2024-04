Elezioni a Villasanta: Bonfrisco prima si candida sindaco e poi si ritira

Tre, poi quattro, ora di nuovo tre. Dall’annuncio del quarto uomo in campo per la poltrona di sindaco a Villasanta, Angelo Bonfrisco, che ha reso nota la sua candidatura con un comunicato stampa sono passati solo sette giorni, e l’avventura politica è già finita. Angelo Bonfrisco non presenterà alcuna lista e non sarà il secondo candidato per l’area centrodestra a Villasanta.

Facciamo ordine. Lo scorso 11 aprile l’ex arbitro di serie A ed ex assessore allo sport annunciava la sua volontà di presentarsi alle amministrative con una propria lista di centrodestra (sponsorizzata da una parte di Fratelli d’Italia).

Una notizia inaspettata che aveva colto di sorpresa soprattutto Gianbattista Pini, fino a quel momento unico (ufficiale) candidato per il centrodestra con la lista Villasanta Civica. Come è naturale che fosse sono seguiti giorni di incontri, appuntamenti, riunioni, telefonate, fino alla richiesta, fatta da Basilio Notaro (rappresentante di Confcommercio a Villasanta) all’avvocato Pini: quattro consiglieri e due assessori. Una richiesta rinviata al mittente. Non solo.

Elezioni a Villasanta: Bonfrisco e l’intesa mancata con Pini

Mercoledì 17 aprile, nel tardo pomeriggio, a poche ore dall’incontro con Notaro e al rifiuto di un eventuale accordo tra i due candidati, Pini ha indetto una conferenza stampa molto animata, nella quale (lasciandosi andare fin troppo alla veemenza verbale) ha ribadito la volontà di non snaturare il progetto politico della sua squadra, costruito nel corso dell’ultimo anno. «Era un dialogo interno, normali interlocuzioni che avvengono in politica – ha sottolineato poi piccato Bonfrisco – e invece ha voluto immediatamente organizzare una conferenza stampa mettendosi contro lo stesso partito che lo sta sostenendo (FdI, ndr)».

L’ex fischietto ha aspettato poi altre ventiquattro ore prima di dire la sua ai microfoni di ErreviRadio, emittente che da tempo segue le sue iniziative. «Non presenteremo alcuna lista – ha detto – è un atto di responsabilità. Non siamo scesi in campo per far perdere qualcuno. Se loro (Villasanta Civica, ndr) sono convinti di fare bene da soli che vadano avanti, dico a a loro e agli altri due candidati in bocca al lupo». Non uno strappo definitivo ma forse un arrivederci.

Elezioni a Villasanta: Bonfrisco e il passo indietro

Ospite alla trasmissione radio Football Club c’erano accanto a Bonfrisco anche Basilio Notaro e Mirco Radicula, referente dei circoli di Fratelli d’Italia di Monza, Arcore ai quali Villasanta fa riferimento. «Ho chiesto a Bonfrisco e Notaro di far crescere il circolo FdI di Villasanta. Sono persone molto conosciute in paese e avere in lista un personaggio come Bonfrisco e la competenza di Notaro sarebbe stato un valore aggiunto per la coalizione di centrodestra che avrebbe potuto farci vincere».

Pini, è certo, tira ora un sospiro di sollievo. L’assenza di un immediato competitor in area centrodestra eviterà eventuali fraintendimenti al momento del voto. «Si è fatta chiarezza – ha spiegato -. Per quanto riguarda Bonfrisco e Notaro io rinnovo l’invito alla collaborazione. Ho già invitato Notaro a un incontro che faremo prossimamente con le associazioni».