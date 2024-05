Elezioni a Camparada, Mariangela Beretta cerca il tris

Mariangela Beretta cerca il secondo mandato consecutivo da sindaco, il terzo nella sua lunga carriera politica a Camparada. Venerdì sera 24 maggio la prima cittadina uscente ha presentato in sala consiliare il suo programma e i componenti della lista Per Camparada che racchiude in sè Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. “Abbiamo governato per cinque anni in parte caratterizzati dal Covid, che ha reso tutto più complicato – ha detto Beretta -, ma ci siamo sempre impegnati per la nostra comunità e vogliamo continuare a farlo. Inoltre abbiamo anche dovuto risanare una situazione debitoria che abbiamo trovato nel bilancio comunale”.

Elezioni a Camparada, Mariangela Beretta tra le cose fatte e da fare

Nel 2019 infatti l’ente aveva un disavanzo di oltre 100mila euro che è stato ripianato in tre anni ed ora con l’ultimo consiglio l’amministrazione Beretta lascia invece un avanzo di amministrazione libero di oltre 200mila euro. Diverse le opere per ristrutturare gli edifici comunali, il cimitero e anche una particolare attenzione alle asfaltature, al verde, all’efficientamento energetico e molte altre iniziative spesso sfruttando bandi e fondi del Pnrr. Ora tra i numerosi obiettivi del programma elettorale spiccano una sempre maggiore attenzione alle persone con il welfare comunale, ampliare il parco di viale Lombardia, iniziare a pensare a una Comunità Energetica Rinnovabile per continuare la svolta green di questi ultimi anni e tanti altri progetti. Solo lunedì 20 maggio a presentarsi era stata la lista Camparada Civica guidata da Maria Luisa Cogliati.