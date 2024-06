Elezioni 2024: la diretta di sabato 8 giugno dai seggi della Brianza

La diretta elettorale dai seggi della Brianza dove, oltre al rinnovo del Parlamento europeo, in 31 Comuni si sceglie il nuovo sindaco. I seggi sono aperti dalle 15 e si potrà votare fino alle 23 e poi di nuovo domenica 9 giugno dalle 7 del mattino.

Per le comunali, in una giornata e mezzo si daranno battaglia nelle urne 58 aspiranti primi cittadini e circa 1.200 candidati ai consigli comunali divisi in 86 liste. Le formazioni in lizza salgono, però, a 101 con circa 1.500 candidati consiglieri e 64 alla poltrona di sindaco se inseriamo nell’elenco anche Paderno Dugnano e Solaro.

Nel Vimercatese 19 i paesi chiamati alle urne: Concorezzo, Agrate Brianza, Villasanta, Lesmo, Camparada, Correzzana, Usmate Velate, Burago, Caponago, Bernareggio, Roncello, Ronco Briantino, Mezzago, Bellusco, Cornate, Roncello, Cavenago, Ornago, Busnago.

Al voto anche Giussano, Besana in Brianza, Albiate, Triuggio, Renate, Veduggio con Colzano, Muggiò, Sovico, Bovisio Masciago, Barlassina, Misinto, Ceriano Laghetto.

Barlassina, ore 18.33: Claudio Trenta, della lista civica Con Trenta per Barlassina depone la sua scheda nell’urna.

Seregno, 18.30: un seggio alla scuola primaria Rodari. L’affluenza media è sotto il 10 per cento.

Albiate, 17.15: il candidato sindaco Yuri Volpi candidato sindaco “Albiate al centro” al voto.

Sovico, ore 17.10: al seggio Corrado Villa, candidato primo cittadino di “Sovico Progressista”.

Albiate, ore 16.40: il candidato sindaco Vanessa Gallo di “Uniti per Albiate” al voto.

Desio, ore 16.30: seggio Prati (Desio Sud) in crisi di sovraffollamento…

Carate Brianza, ore 16.20: una delle nuove sedi elettorali in via Di Vittorio presso centro sportivo

Villasanta, ore 16: Gaia Carretta, candidata della lista “Io scelgo Villasanta” ha votato.

Usmate Velate, ore 15.40: un elettore è stato multato dalla polizia locale in quanto ha raggiunto il seggio di via Fiume in moto senza casco. Risultato: verbale e moto sequestrata.