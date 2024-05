Faccia a faccia a Bernareggio con il Cittadino: alle 18, in diretta, è il primo di un calendario di dieci appuntamenti che porta alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. I candidati sindaco sono tre: Gianluca Piazza di Bernareggio per Tutti, Cinzia Longhi di Progetto Bernareggio, Stefano TornaghI di Insieme per Bernareggio e Villanova.

Il confronto si può vedere qui, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Cittadino.