Faccia a faccia a Besana in Brianza con il Cittadino, in diretta, verso le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. I candidati sindaco sono tre: Emanuele Pozzoli, sindaco uscente, Centrodestra Besana, Lega e lista civica Pozzoli Sindaco; Alberto Viganò, lista civica Civitas; Paolo Gasparetti, Partito democratico, lista civica Besana per Tutti e lista civica Besana4Future.

Il confronto si può vedere qui, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Cittadino.