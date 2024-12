Vedano piange Antonio Vanzati: sindaco e appassionato di cultura

Vedano al Lambro saluta Antonio Vanzati. Ex sindaco, fondatore e primo presidente del Circolo culturale don Primo Mazzolari, Vanzati, è scomparso a 93 anni. Un uomo sempre impegnato nel sociale, all’interno delle Acli e in Comune, e grande appassionato di cultura, al punto da fondare nel 1981 il Circolo culturale don Primo Mazzolari, di cui è rimasto l’anima fino ad ora. Quell’anno aveva riunito un gruppo di adulti e giovani, tra cui l’attuale presidente del Circolo Anna Pellegrino e il vicepresidente Renato Crippa, per creare un’associazione culturale sotto il nome di don Mazzolari, grande religioso anticipatore di molte istanze sociali per cui fu inizialmente messo in disparte e solo riabilitato poi da papa Paolo VI.

«Antonio aveva sempre una parola per tutti, capace di coinvolgere chiunque, aveva un pensiero positivo e fiducioso ed era sempre carico di entusiasmo per la vita – lo ricorda Anna Pellegrino – Un instancabile appassionato dell’uomo e dei suoi valori». Quei valori che lui stesso difendeva quando, ormai 13 anni fa durante il ventennale di fondazione del Circolo, avvisava della trasformazione culturale e valoriale della società, con i mass media che soffiavano sulla trasformazione dalla ricerca dei valori dell’uomo a un appagamento egoista ed effimero. Proprio quest’anno, per tutto quello che è stato per Vedano, era stato insignito dello Stefanino d’oro, la massima onorificenza vedanese. Il suo funerale si terrà domani, sabato 14 dicembre alle 14 e trenta nella chiesa di Santo Stefano.