Il sindaco Giovanni Sartori ha nominato la nuova squadra di giunta per Bovisio Masciago, dopo la vittoria al primo turno di domenica scorsa. Il primo cittadino appena rieletto con il 50.6% dei voti corrispondente a 3.918 preferenze, ha battuto Paolo Bosisio della coalizione di centrosinistra fermo al 46.95%.

E in questo fine settimana ha provveduto a diramare i nomi e le deleghe della squadra di giunta che amministrerá la città di Bovisio Masciago fino al 2029.

Bovisio Masciago: la squadra del sindaco bis Sartori, vice è Geminian (FdI)

Sartori ha mantenuto per sé le deleghe ai Servizi demografici e stato civile, funzioni di tutore, curatore amministratore di sostegno, iniziative di carattere culturale, ufficio di Staff, comunicazione. La carica di vicesindaco va a Fratelli d’Italia che in queste elezioni comunali ha ottenuto il 20.33% delle preferenze diventando il secondo partito della città dopo il Pd. Per i prossimi cinque anni il vice di Sartori sarà Luciano Geminian che terrà anche le deleghe a Sicurezza e Mobilità, Società partecipate e Personale.

Bovisio Masciago: la squadra del sindaco bis Sartori, cariche e deleghe

Andrea Vago della lista civica Siamo Bovisio Masciago forte del 3.7% ricoprirà l’incarico di assessore a Rigenerazione Urbana, Sostenibilità e Sviluppo Economico. Confermata assessora Alice Brambilla, segretaria cittadina della Lega, che per il prossimo quinquennio sarà a capo dei settori Bilancio, Digitalizzazione e Semplificazione amministrativa. Al suo posto allo Sport nei prossimi 5 anni, ci sarà Angelita Perretta della lista civica Apertamente che avrà anche le deleghe a Benessere, Sviluppo della Comunità e delle attività commerciali e produttive. Luca Zanierato infine ha l’incarico a Politiche sociali e Istruzione. Si attende ora la convocazione del primo consiglio comunale.