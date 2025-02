Sciopero con presidio alla ST di Agrate, i sindacati: “Ottima partecipazione”

“Ottima partecipazione”: soddisfazione da parte di Fiom Cgil, Fim Cisl e alla Fismic, gli organizzatori, martedì 18 febbraio, in mattinata, di uno sciopero di due ore con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento STMicroelectronics di Agrate Brianza. “Un risultato che conferma la forte determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori nel chiedere certezze sul proprio futuro” dice il sindacato in una nota.

Sciopero di due ore alla ST di Agrate: “Per sollecitare un incontro con il Governo”

I dipendenti hanno incrociato le braccia dalle 7.30 alle 9,30 insieme alle organizzazioni sindacali per chiedere garanzie sulle prospettive industriali e sulla tutela dell’occupazione per tutti gli stabilimenti del gruppo. Si tratta di un auspicio in vista di un incontro con la dirigenza STM programmato per il 20 febbraio a Catania, dove c’è un altro sito industriale del Gruppo.

“La mobilitazione di oggi – dicono si sindacati – ha voluto ancora una volta sollecitare il Governo nazionale affinché convochi urgentemente il Sindacato e dia risposte chiare ai lavoratori sul futuro di un’azienda strategica per il Paese. Investimenti, occupazione e rispetto degli impegni presi per il futuro di tutti gli stabilimenti STM sono le nostre parole d’ordine. Non ci fermeremo finché non arriveranno i risultati attesi”.