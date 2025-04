Una prima volta che è, in realtà, il punto d’arrivo di una lunga storia. Elli, storica azienda giussanese attiva nel settore dell’arredo dal 1957, debutta quest’anno al Salone del Mobile di Milano, in programma dall’8 al 13 aprile. Un traguardo importante per una realtà che da sempre unisce artigianalità, innovazione e profondo legame con il territorio brianzolo.

Salone del Mobile 2025, il debutto di Elli di Giussano: in fiera i quattro giovani della terza generazione

A rappresentare l’azienda in fiera saranno i quattro giovani alla guida della terza generazione: Paolo, Andrea, Matteo e Alessandro Elli, protagonisti di una nuova fase di crescita, che guarda con decisione al mercato estero.

«Siamo una realtà storica, ma oggi vogliamo allargare le vedute – racconta Paolo Elli – Il nostro debutto al Salone è parte di un più ampio percorso di rinnovamento, che include un rebranding dell’azienda e una forte spinta verso l’export. Ci muoviamo in un contesto globale complesso, segnato da incertezze come quelle legate ai dazi Usa, ma crediamo nel valore del made in Italy e nella forza delle nostre radici».

Salone del Mobile 2025, il debutto di Elli di Giussano: la storia

Elli nasce a Giussano nel 1957, fondata dai fratelli Tarcisio, Alfredo ed Enrico, figli di Luigi, a sua volta artigiano. Le origini, però, affondano nei primi del ’900 e in quell’esperienza protoindustriale che ha reso la Brianza un riferimento per il design italiano.

Oggi l’azienda occupa una superficie produttiva di oltre 30mila metri quadrati e rappresenta una delle eccellenze assolute dell’arredo made in Italy. Iconici i suoi sistemi componibili, costruiti con pannelli in legno tamburato e telaio portante in vero massello, prodotti interamente nello stabilimento giussanese.

Salone del Mobile 2025, il debutto di Elli di Giussano e le altre aziende del territorio presenti

Oltre a Elli, saranno numerose le aziende legate a Giussano presenti al Salone del Mobile 2025, a conferma della forte vocazione produttiva del territorio. Tra queste Tagliabue (Padiglione 5, stand A18), Clei (Padiglione 9, stand D05), Arflex (Padiglione 9, stand C02-C04), Lema (Padiglione 11, stand C20-B15), Formenti (Padiglione 13, stand D25), Belcor (Padiglione 15, stand B31), Turati (Padiglione 14, stand B29-B33), Mogg (Padiglione 22, stand B35) e naturalmente Elli (Padiglione 14, stand B29-B33).

Grande assente di questa edizione sarà invece Molteni, tra i marchi più noti della zona. Un panorama quello portato dalle realtà di Giussano che testimonia ancora una volta quanto la città sia un punto di riferimento nella filiera dell’arredo di alta gamma, capace di coniugare tradizione e innovazione, e pronta a mostrare la propria eccellenza anche sulle passerelle internazionali del design.

Salone del Mobile 2025, la visita del sindaco Marco Citterio e dell’assessore Ceppi

Il comune di Giussano sarà in visita al Salone del Mobile come già avvenuto nelle precedenti edizioni. Il sindaco Marco Citterio, insieme all’assessora alle Attività produttive Paola Ceppi porterà i saluti dell’amministrazione comunale alle aziende e agli imprenditori del territorio giussanese presenti in fiera. La visita istituzionale, programmata per martedì 8 aprile in concomitanza con l’apertura dell’edizione 2025 e con il taglio del nastro ufficiale, sarà un forte segnale di vicinanza alle aziende espositrici del territorio e un ringraziamento per l’impegno con cui quotidianamente esportano il “saper fare” giussanese e brianzolo in giro per il mondo.