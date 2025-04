Il FuoriSalone del Design di quest’anno a Varedo si declinerà anche a tema alimentare, questa parte andrà ad affiancare le tradizionali tematiche architettoniche e di stile che già l’anno scorso hanno condotto poco meno di 100mila visitatori a visitare Varedo, Villa Borsani e Villa Bagatti.

Salone del Mobile: il FuoriSalone di Varedo punta sul food con Davide Longoni

Alcova, che cura il FuoriSalone varedese ha pensato di affidare a una star del settore food, la Davide Longoni Pane, una azienda con fatturati da diversi milioni di euro che da sempre coniuga creatività e qualità alimentare, alcuni degli spazi collaterali delle postazioni del FuoriSalone. Di conseguenza, i visitatori potranno degustare le specialità di Davide Longoni prima o dopo l’ingresso alle postazioni di quest’anno: Villa Bagatti, la dimora Borsani e in maniera speciale per questa occasione, saranno aperti al pubblico e alle visite guidate anche alcuni dei capannoni della ex Snia e le Serre di Pasino.

Degli speciali stand saranno posizionati in punti strategici della città per la distribuzione di assaggi e di prodotti a base di lievitati dolci e salati, come nella tradizione del rinomato panificio. Urge ricordare che per la prima volta tutti gli accessi che non siano Villa Bagatti e la Snia saranno a pagamento.