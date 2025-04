Il Salone del Mobile Milano piace alla gente che innova e che ha qualcosa di interessante da dire. Qui bisogna essere originali e concreti. Venire per credere.

L’appuntamento con l’edizione numero 63 è fissato da martedì 8 a domenica 13 aprile. Gli oltre 2.100 espositori (55 quelli brianzoli) hanno a disposizione 169mila metri quadri di superficie. Al Salone c’è chi va, chi viene e chi ritorna: 168 marchi debutteranno alla mostra di Fiera Milano Rho, mentre per altri 91 si tratta di un ritorno. Gli espositori arrivano da 37 nazioni. Per quanto riguarda le nazionalità di decisori, buyer, progettisti, investitori, si arriva invece a un elenco comprendente oltre 150 Paesi.

Salone del Mobile 2025: «Impegno a ideare format e esperienze»

«Un risultato reso possibile – specificano gli organizzatori – grazie all’impegno di Salone nell’ideare format ed esperienze che alimentano processi creativi, visione strategica, modelli di produzione e distribuzione, in un dialogo aperto tra la design industry e l’immaginario dei protagonisti di un programma culturale di primissimo piano, volto a stimolare una visione strategica sempre più ampia, multidisciplinare, connessa al futuro. Con numeri che ne consolidano il successo, nel segno di un costante percorso di evoluzione, la 63sima edizione del Salone del Mobile.Milano si annuncia, ancora una volta, evento leader internazionale di settore per DNA storico, numero di operatori, fatturato complessivo e qualità della proposta di una manifattura industriale che, grazie ai riflettori del Salone, entra in connessione con il Mondo con un’offerta senza uguali, in termini di estetica, innovazione funzionale e tecnologica, ricerca sui materiali, attitudine nel trasformare le sfide della sostenibilità in vantaggio competitivo».

Salone del Mobile 2025: date, orari e progetti speciali

Il Salone (ore 8.30-18.30) è aperto al pubblico nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile. Le visite degli studenti sono in programma l’11, il 12 e il 13 aprile. La kermesse milanese significa anche convegni, dibattiti, mostre. Quattro, per esempio, i progetti speciali del programma culturale 2025: due in città, due nei Padiglioni del Salone. Dal 6 aprile, in un ponte ideale con Art Week, con l’installazione Robert Wilson. Mother, al Museo della Pietà Rondanini – Castello Sforzesco, un’opera dedicata all’ultima creazione di Michelangelo.

Salone del Mobile 2025: Euroluce e SaloneSatellite

Il 2025 è anche l’anno di Euroluce: cioè, 306 espositori, 45% esteri. Capitolo SaloneSatellite: qui è previsto l’arrivo di 700 progettisti da 36 Paesi e di 20 Scuole e Università di design internazionali. «Dal 1961 – spiega Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano – il Salone del Mobile è un ecosistema che unisce business, cultura e networking, generando valore concreto per la manifattura industriale in una dimensione dinamica, che riflette la trasformazione del design, dell’abitare, della cultura di impresa e del progetto. Ogni edizione è il punto di partenza per nuove sfide, rese possibili grazie alla fiducia di una filiera che riconosce nel Salone un partner strategico per l’internazionalizzazione».