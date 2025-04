Lissone e il Fuorisalone con le aziende Apa (e l’istituto Meroni)

Apa Confartigianato Imprese porta la Brianza al Fuorisalone. Non una vetrina ma una serie di momenti di confronto e dibattiti legati al concetto “Cos’è l’artigianato? Percorsi nell’intelligenza artigiana per il presente e il futuro?” nella nuova location Milano Certosa District. Apa non sarà sola, ha come partner il Comune di Lissone e l’istituto superiore Meroni che avranno due spazi autonomi per dare luce al saper fare lissonese.

Non solo una galleria espositiva ma un incubatore di idee e formazione, vista la presenza anche dell’istituto Gatti (centro studi di Apa). «Vogliamo creare un percorso innovativo con questo nuovo progetto– spiega Giovanni Mantegazza, presidente Apa– per mostrare come l’artigiano sia un mestiere ben presente, ben radicato e con una visione al futuro. Creeremo una “galleria made in Brianza” per trasmettere il saper fare ma anche il sapere dei nostri imprenditori che ogni giorno affrontano sfide sempre più difficili, come l’ultima legata ai nuovi dazi, senza mai arrendersi. Apa crede nella formazione, con l’istituto Gatti e nella scuola Meroni che, negli anni, ha diplomato architetti e designer di grande livello. I giovani, sono il futuro e hanno bisogno di entrare in contatto con il mondo del lavoro».

Lissone e il Fuorisalone con le aziende Apa: chi ci sarà

Uno spazio espositivo con una “sala corsi creativa” che creerà un connubio tra spazio industriale e oggetti di design con le sedute di Arredi3Enne di Giussano, l’angolo living di Flexstyle di Biassono, mentre C.D. Contract di Seveso darà un tocco di colore. Ci saranno giochi di trasparenze con le opere in plexiglass di Materie Plastiche Paolillo di Paderno Dugnano, non mancherà l’ironia di 3D Store di Monza con la stampa 3D. A dare un tocco di originalità ulteriore l’installazione “The whale”, una gigantesca balena cui ha lavorato il designer Jacopo Sala, realizzata in 3D con le tecnologie di Simone Zanotti e dipinta dall’artista Andrea Fumagalli (meglio noto come Andy).

«Con questa sinergia, ormai consolidata, aiuteremo anche le nostre piccole realtà artigiane ad avere una vetrina – commentano Laura Borella, sindaco di Lissone con l’assessore alle attività produttive Gianfilippo Alibrandi – nel corso della kermesse milanese. È un’iniziativa corale, possibile proprio grazie al sostegno di Apa e del Meroni, che è un’eccellenza per la città, ci saranno i giovani che potranno interagire con le aziende presenti e mostrare le loro conoscenze e competenze».

Lavoro di squadra, questo il segreto per riportare il nome della città del mobile all’evento internazionale più atteso per chi è del settore. All’interno dell’area di Certosa District saranno presenti cinque botteghe associate Apa: Lamar, VetroArredo, SempreLegno, Res Artis e 2Esse Divani. La scuola Meroni ha costruito un’esposizione che fonde tradizione e innovazione, da un lato le librerie, le sedute e i complementi d’arredo creati sia artigianalmente che con le macchine per mostrare come si possa lavorare mantenendo le radici nel passato ma con lo sguardo rivolto al futuro (sulla pagina della scuola tutti i modelli presenti al salone).

Lissone e il Fuorisalone: la presenza dell’istituto Meroni

«Il nostro istituto è coinvolto in un percorso che parte dalla scuola, passa per la Villa Reale di Monza – continua Lucio Casciaro, vice preside del Meroni – fa tappa nella sede della provincia di Monza e Brianza, arriva a Milano. Siamo entusiasti di essere presenti non come espositori ma con un progetto concreto che permetterà uno scambio di idee con tutti i presenti». L’area Milano Certosa sarà una vetrina per Lissone che però proseguirà, nei prossimi mesi con appuntamenti ed eventi in città per mantenere alto il nome di “città del mobile”. «Questa nuova location è esempio di rigenerazione urbana, per la prima volta l’artigianato torna a Milano – conclude Paolo Manfredi, per l’istituto Gatti- e, anche noi abbiamo pensato di tornare alle origini. Vogliamo coinvolgere e riappassionare i ragazzi a questa professione».