Rilancio ex Candy di Brugherio, i sindacati al lavoro per il rinnovo della Rsu

All’indomani della presentazione del progetto di Haier Europe per il rilancio della ex Candy di Brugherio, approvata all’unanimità della assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori del sito brianzolo, i sindacati, giovedì 30 gennaio hanno avviato il percorso per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls) “per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti il massimo grado di rappresentanza possibile durante tutto il percorso che ci vedrà impegnati a garantire il buon esito dell’accordo”.

Ex Candy di Brugherio, la Fim Cisl: “Vigileremo attentamente sulla riconversione”

L’annuncio arriva da Francesca Melagrana (Fim Cisl Monza Brianza Lecco): “Si apre un nuovo periodo di massima attenzione per la FIM CISL Monza Brianza Lecco – dice – Preso atto del progetto di Candy di rilancio industriale dei siti brianzoli di Brugherio e Vimercate, approvato all’unanimità dalle maestranze durante le assemblee che si sono svolte nel pomeriggio di ieri (mercoledì 29 gennaio), è ora il momento di vigilare attentamente su tutte le fasi della riconversione affinché vengano rispettati i diritti di lavoratori e lavoratrici. La FIM CISL garantirà una verifica efficace e puntuale del lungo percorso stabilito dall’accordo stesso”.