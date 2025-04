La teoria è una cosa, la pratica tutta un’altra. E troppo spesso, per un debuttante nel mondo del lavoro, questa differenza diventa un ostacolo superabile a fatica. Un cambio di marcia può assicurarlo un’iniziativa come quella adottata dalla Cipierre Elettronica di Bernareggio che, da questo mese, promuove stage formativi professionalizzanti per gli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore Virginio Floriani di Vimercate. Un’opportunità interessante per i giovani che intendano verificare come funziona una realtà aziendale ad alto contenuto tecnologico.

Il periodo di tirocinio sarà effettuato con il contratto di apprendistato. L’ azienda di via Gramsci è operante da oltre 30 anni nel settore dell’elettronica industriale professionale. In particolare, è impegnata nel settore della progettazione, assemblaggio e collaudo di schede e apparati elettronici. Per la prima volta nella sua storia ha allestito un progetto di questo tipo.

Progetto Percorsi, a scuola di tecnologia con apprendistato: la Cipierre di Bernareggio

«Il Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – specifica la società – è un’esperienza formativa che unisce teoria e pratica per gli studenti delle scuole superiori interessati a percorsi di apprendistato, finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale. I giovani avranno quindi la possibilità di formarsi in azienda, per completare un percorso personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività, attuate con contratto di apprendistato, saranno seguite e verificate dal tutor dell’Istituto e dal tutor di Cipierre Elettronica, entrambi indicati nel Progetto formativo individuale. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Cipierre Elettronica, l’Istituto Floriani di Vimercate e il Comune di Bernareggio che, nella persona della vice sindaca Jamila Abouri, ha favorito l’incontro tra i partner e l’avvio del Progetto PCTO».

«Sono felice e orgogliosa – riconosce Maddalena Bellante, amministratrice delegata di Cipierre Elettronica – per l’avvio di questo progetto che permette ai giovani del territorio di acquisire un’esperienza preziosa in un’azienda ad alto contenuto tecnologico come Cipierre Elettronica. Questo progetto è un esempio di ottima collaborazione tra istituzioni e impresa ed è strategico perché permette di colmare quel gap, di cui si parla spesso ma che non sempre viene risolto, tra mondo della scuola e mondo dell’impresa».