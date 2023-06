La brianzola Monica Perna tra le Fab50 di GammaDonna: imprenditrice e innovativa

C’è anche Monica Perna, sevesina di stanza a Dubai, tra le Fab50 di GammaDonna. La creatrice del Metodo AUGE per insegnare a tutti di esprimersi in inglese è stata nominata tra le 50 imprenditrici italiane più innovative del 2023 con un posto nella playlist dell’innovazione al femminile stilata dall’associazione che da vent’anni lavora per ridurre il gender gap in campo socio economico.

La brianzola Monica Perna tra le Fab50 di GammaDonna: “Per rendere sempre meno rilevanti le differenze di genere in Italia e all’estero”

“Attraverso il percorso di empowerment e valorizzazione dell’imprenditoria femminile, GammaDonna si propone di rendere sempre meno rilevanti le differenze di genere in Italia e all’estero – spiega la presidente Valentina Parenti – Una sfida che perseguiamo con passione ed entusiasmo, per fare emergere storie di innovazione che hanno superato ogni stereotipo di genere e sono di ispirazione per tutte e tutti. Le FAB50 di quest’anno ci raccontano come il cambiamento stia diventando reale”.

La brianzola Monica Perna tra le Fab50 di GammaDonna: cos’è Auge

Il cambiamento di Auge è fatto da una collaborazione quotidiana di professionisti – per il maggior numero donne – che si collegano da quattro continenti per crescere dal punto di vista professionale e personale unendo training, coaching e mentoring. L’azienda è in prima linea anche nel sostegno della ricerca oncologica con lo Ieo di Milano.

Fab50 di GammaDonna: le altre premiate

Tra le premiate c’è chi utilizza l’IA industriale per ridurre gli sprechi nella produzione con l’obiettivo di consentire decisioni informate e intelligenti in tempi rapidi e chi abilita lo sviluppo sostenibile fornendo soluzioni di intelligenza artificiale “spiegata”; chi ha lanciato la prima piattaforma di competenze in abbonamento per imprese e chi utilizza le dinamiche del gaming come strumento per valutare e potenziare le competenze dei talenti; chi partendo dalla polvere di grafite scartata industrialmente crea prodotti innovativi che ispirano comportamenti sostenibili attraverso il design, e chi ha creato una piattaforma di trading che rivoluziona il modo in cui i rifiuti vengono scambiati, tracciati e analizzati.