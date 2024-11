Tutto iniziò a Villasanta con una rivendita di vino sfuso. Era il 1856. Fu l’inizio di una storia vincente che ha portato il Gruppo Meregalli ad essere una realtà di successo nel settore nella distribuzione di vini, distillati e champagne.

Gruppo Meregalli: dal vino sfuso al successo con base sempre a Monza, storia di famiglia raccontata da Marcello Meregalli da MbCircle

L’attività fu avviata da Giovanni Meregalli, trisavolo di Marcello Meregalli, amministratore delegato del Gruppo. Il 47enne imprenditore monzese, figlio del presidente Giuseppe, ha sintetizzato in un seminario organizzativo promosso da MBCircle, la rete di imprese, le tappe fondamentali nella crescita di questa società, partita dal cuore della Brianza e poi capace di competere senza incertezze sui mercati internazionali. Il quartier generale si trova a Monza in via Azzone Visconti.

Marcello Meregalli MbCircle – foto Radaelli

Gruppo Meregalli: dal vino sfuso al successo con base sempre a Monza, in azienda poco turn over tra i dipendenti

Lo spostamento da Villasanta a Monza avvenne nel 1889 per opera di Giuseppe Meregalli, bisnonno di Marcello. La prima sede fu in via Manzoni. In seguito l’attività traslocò in vicolo Lambro, dove fino a 25 anni fa si trovava la pizzeria La Polaia. Attualmente il Gruppo ha 140 addetti; 79 di questi lavorano in Italia. La rete commerciale può fare affidamento su 300 agenti.

L’incontro è stato condotto da Riccardo Sala, direttore esecutivo di MBCircle.

Marcello Meregalli, continuatore di un’attività affermata e apprezzata, ha anche riconosciuto come «l’insuccesso sia una scuola formativa pazzesca». Il suo, comunque, è stato un praticantato molto operativo.

«La mia – ha ammesso ironicamente – è stata un’infanzia alcolica. A 14 anni avevo già visto le cantine di mezzo mondo. Questa continua infarinatura è stata per me la scuola migliore».

Alla Meregalli, in tutti questi anni, hanno evidentemente creato un ambiente di lavoro positivo. «Da noi – ha sottolineato – il benessere aziendale si respira. Il turn over è praticamente zero. Le persone rimangono fino alla pensione. Il mondo cambia velocemente. Le persone cambiano molto meno velocemente. Bisogna saperle ascoltare».

La Fondazione Bianca e Isidoro Meregalli, intitolata ai nonni di Marcello Meregalli, assicura un sostegno ai dipendenti e ai parenti di primo grado.

Gruppo Meregalli: dal vino sfuso al successo con base sempre a Monza, parola d’ordine è diversificare

Durante l’appuntamento «Imprenditoria: una continua evoluzione» l’amministratore delegato del Gruppo ha anche evidenziato come in questi anni sia stata rilevante la diversificazione. Opera nel comparto motoristico, per esempio, Monza Garage di Biassono. Qui 15 addetti si occupano della gestione di auto da corsa. In piazza Duomo a Milano è stato aperto il Club Duomo 18, wine bar che ha 78 soci. All’incontro ospitato dallo Sporting Club ha preso parte anche Federico Romani, presidente del Consiglio della Regione Lombardia.