Monza: pianificazione strategica aziendale, allo Sporting l’incontro con Pietro Polidori

“Quanto la pianificazione strategica è in grado di modellare i risultati dell’azienda? Come una rete vendita formata e attiva può diventare un motore implacabile nella crescita aziendale?” Pietro Polidori, business advisor, proverà a rispondere giovedì 4 aprile, nel seminario formativo organizzato dalla rete MbCircle.

Allo Sporting club di Monza, dalla 9 alle 12 (iscrizioni online), “Polidori illustrerà ai presenti un rodato modello di pianificazione strategica aziendale” dicono gli organizzatori: un evento gratuito rivolto a manager, imprenditori, professionisti.

Monza: pianificazione strategica aziendale, chi è Pietro Polidori

«Tutti noi vendiamo qualcosa, sempre: il segreto non sta tanto nel cosa si vende ma nel come lo si vende – rivela Polidori – posizionarsi sul valore è ciò che fa davvero la differenza».

Polidori è business advisor e per oltre 15 anni è stato vicepresidente e amministratore delegato di una multinazionale statunitense. In particolare, si vedrà la metodologia utilizzata per la gestione attiva della forza di vendita, vista come elemento cruciale per una crescita costante e sostenibile".

Monza: pianificazione strategica aziendale, quale logica

«Oggi si tende molto spesso ad analizzare i processi e a fare business plan “dall’alto verso il basso”, ma la pianificazione “top down” è rischiosa – afferma ancora Polidori – Per avere un sistema di vendita fortemente vincente occorre partire dalla pipeline di cui si dispone e di cui si ha contezza, in modo tale da saper prevedere dove poter arrivare. Le intenzioni, infatti, non si possono misurare ma i risultati si, e sono l’unica cosa che conta nel business. La logica della pianificazione strategica è proprio questa: cercare di capire costantemente cosa funziona e cosa no, un processo ripetitivo e costante che si basa su un’analisi continua e che richiede impegno e disciplina».