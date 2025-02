Gli artigiani di Monza e Brianza e la crisi: «Serve un impegno comune»

«Negli ultimi mesi, il nostro territorio, ricco di storia industriale e manifatturiera, è stato messo a dura prova da alcune crisi aziendali che hanno coinvolto imprese storiche e simbolo del Made in Brianza. Eventi come questi non solo rappresentano una perdita economica significativa, ma rischiano di lasciare vuoti difficili da colmare in termini di identità, tradizione e comunità».

Non nasconde la sua preoccupazione il presidente di Apa Confartigianato Imprese, il lissonese Giovanni Mantegazza. A preoccupare particolarmente gli artigiani è l’effetto domino che tali crisi potrebbero generare sull’indotto locale. «In situazioni come queste – prosegue Mantegazza – a risentire le conseguenze sono quelle piccole imprese che costituiscono la base della subfornitura. Parliamo di aziende artigiane che hanno costruito il proprio know-how in decenni di lavoro fianco a fianco con i grandi nomi dell’industria brianzola. La perdita di questi punti di riferimento industriali mette a rischio un sistema che si regge sulla collaborazione tra grandi e piccoli attori».

Gli artigiani di Monza e Brianza e la crisi: innovare salvando le radici

C’è un aspetto che gli artigiani non possono sottovalutare: il legame delle piccole imprese artigiane con il territorio. «A differenza delle grandi multinazionali, che talvolta prendono decisioni drastiche seguendo logiche globali – precisa il presidente – l’impresa artigiana non abbandona il proprio tessuto locale. Questo radicamento, frutto di un rapporto autentico con le comunità, è il nostro punto di forza. Le piccole imprese non sono solo un motore economico, ma anche un baluardo sociale e culturale».

Il focus di Mantegazza si sposta oltre i confini locali. «È evidente che il contesto internazionale sta influenzando pesantemente la nostra economia – analizza il presidente – Le tensioni geopolitiche, l’aumento dei costi energetici e le difficoltà logistiche richiedono risposte nuove e coordinate. In questo scenario, il nostro appello è chiaro: serve un impegno comune, a livello istituzionale e imprenditoriale, per preservare e rilanciare il valore delle attività locali». Confartigianato continua il proprio impegno.

«La nostra associazione – conclude Mantegazza – è pronta a fare la propria parte, supportando le imprese con strumenti concreti e rappresentando le loro istanze nelle sedi opportune. È necessario che tutti, grandi e piccoli, lavorino insieme per superare questo momento complesso, con la consapevolezza che la forza della Brianza risiede nella sua capacità di innovare senza perdere di vista le proprie radici».