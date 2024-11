Automotive: Lombardia presidente dell’Alleanza delle Regioni, conferenza a Monza

Monza capitale dell’automotive, settore da sempre prezioso per il territorio ma interessato da una crisi che sta colpendo il mercato a livello europeo. Venerdì 29 novembre all’autodromo è in programma la Conferenza Annuale dell’Alleanza delle regioni automotive (Automotive Regions Alliance) durante la quale, alla fine di due giorni di lavori in Regione, sarà firmata la Dichiarazione di Monza, un documento congiunto tra i partecipanti.

Automotive: Lombardia presidente dell’Alleanza delle Regioni, testimone dalla Navarra

Parteciperà l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, chiamato a prendere con la Lombardia il testimone da María Victoria Chivite Navascués e dalla regionale spagnola della Navarra alla presidenza dell’Automotive Regions Alliance.

L’Alleanza delle Regioni Automotive (Automotive Regions Alliance) è una rete politica di regioni “impegnate a realizzare la transizione dell’industria automobilistica e del relativo indotto in Europa”, spiega una nota. È nata su iniziativa del Comitato Europeo delle Regioni e riunisce le regioni “con un tessuto industriale specializzato nel settore automobilistico”.

Automotive: Lombardia presidente dell’Alleanza delle Regioni, che cos’è

Le Regioni italiane che ne fanno parte sono 9: oltre la Lombardia, ci sono Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Veneto e Umbria. A queste si aggiungono altre 27 regioni europee dei principali Paesi del continente, fra cui Germania, Spagna e Francia. Insieme, dice Regione Lombardia, “alimentano un Prodotto interno lordo pari a 5.000 miliardi di euro, il 34% del Pil europeo, oltre a rappresentare complessivamente 134 milioni di cittadini europei, corrispondenti al 31% della popolazione di tutti i Paesi dell’Unione Europea. Il Pil totale delle regioni dell’Alleanza è superiore dell’8,7% rispetto alla media europea”.