“World Water Day Photo Contest”: il Lions Club Seregno Aid ha premiato vincitori e menzionati

In occasione della giornata mondiale dell’acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite e celebrata venerdì 22 marzo, il Lions Club Seregno Aid ha concluso il percorso dell’ottava edizione del “World Water Day Photo Contest”, manifestazione che aveva come tema “Water for Peace”. Le immagini pervenute sono state in totale 1.596, provenienti da sessantacinque nazioni del pianeta, rappresentanti di tutti i continenti. Come da regolamento, le stesse sono state suddivise in tre categorie: foto singole con argomento “Water Environment” (principale), foto singole con filo conduttore “Water Landscapes” e “Storytelling”. Il contributo dei partecipanti, delle istituzioni e degli sponsor ha consentito al Lions Club Seregno Aid di cofinanziare il secondo progetto “Drops oh Hope” (gocce di speranza), che aveva la finalità di portare l’acqua al villaggio di Shanghai Compound, un sobborgo di Kabala, nella Sierra Leone, ultimato nell’autunno dello scorso anno. Ora le migliori cinquanta immagini ed i tre migliori portfolio formeranno la mostra itinerante del “World Water Day Photo Contest 2024”, che tra le altre città farà tappa a Milano (centrale dell’acqua), Pontedera (palazzo del pretore) e Cremona (museo di storia naturale).

Concorso: la cerimonia conclusiva si è svolta a Milano

L’immagine di Pawel Jagiello, vincitrice nella categoria “Water Landscapes”

La cerimonia di premiazione della manifestazione ha avuto come prestigiosa e suggestiva location la centrale dell’acqua di Milano. Tra i presenti, vanno segnalati Alberto Frigerio, governatore del distretto Lions 108Ib1, Pietro Raitano, responsabile della centrale dell’acqua, ed Angelo Ferrillo, componente della giuria, che comprendeva anche Fabio Bucciarelli, Francesca Morosini, Marco Beretta, Matilde Gattoni, Mohamed Keita, Paolo Troilo, Roberto Ridi, Ed Ram (Kenya), Gmb Akash (Bangladesh), Shaminder Dulai (Stati Uniti) e Yadira Hernandez Pico (Portorico).

Concorso: i vincitori nelle singole categorie

L’immagine di Joao Coelho, vincitrice nella categoria “Storytelling”

Questi sono stati i vincitori nelle singole categorie. “Water Environment”: 1) “Protesting Youth & Police Water canons” di Dipayan Bose (India); 2) “Friendship in Fishing” di Pyae Phyo Thet Paing (Myanmar); 3 ex aequo) “Makoko” di Mauro De Bettio (Italia) e “Migrants…” di Adrees Latif (Stati Uniti). “Water Ladscapes”: 1) “Sunken church tower” di Paweł Jagiełło (Polonia); 2) “‘Water veins” di Martin Broen (Stati Uniti); 3) “Water’s pearls” di Panos Laskarakis (Grecia). “Storytelling”: 1) “The iron quest” di João Coelho (Portogallo); 2) “The price of oil-Iraq” di Daniela Sala (Italia); 3 ex aequo) “Elegy for Po river valley” di Gabriele Cecconi (Italia) e “Climate Injustice” di Alain Schroeder (Belgio). Soci Lions o Leo Club: 1 ex aequo) “Quattro generazioni al quadrato” di Giorgio Formenti (Lions Club Seregno Brianza) ed “Airone tra le onde” di Gualtiero Biassoni (Lions Club Monza Regina Teodolinda).

Concorso: tutte le menzioni d’onore decise dalla giuria

L’immagine di Guido Villani, giudicata la migliore tra quelle subacquee

Queste sono state invece le menzioni d’onore attribuite dalla giuria. Miglior immagine dell’Oceania: “Wild refuge” di Rita Baker (Nuova Zelanda); miglior immagine dell’Asia: “Bath on a cold morning” di Kabir Jhangiani (India); miglior immagine dell’Africa: “Fishing in the fog” di Pavlos Evangelidis (Benin); miglior immagine dell’Europa: “Mud in the swimming pool” di Pierluigi Fagioli (Italia); miglior immagine delle Americhe: “Water Chore” di France Leclerc (Stati Uniti); miglior immagine dell’Italia: “Golden Water” di Chiara Felmini (Italia); miglior immagine subacquea: “Mon Chéri” di Guido Villani (Italia); miglior immagine aerea: “Sleeping on a boat” di Anindita Roy (Bangladesh).

Concorso: le radici brianzole della manifestazione

L’immagine di Giorgio Formenti del Lions Club Seregno Brianza, vincitrice ex aequo nella categoria riservata ai soci dei Lions Club o dei Leo Club

Il Lions Club Seregno Aid ha sede a Seregno ed è associato al Lions Club International. Aid è l’acronimo di Assistance to International Development ed esprime il compito di individuare fonti, con particolare riguardo a quelle internazionali, di cooperazione anche finanziaria con le nazioni a risorse limitate. Il concorso ha come partner le Nazioni Unite, attraverso Un Water.