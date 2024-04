Lissone: l’organo della Prepositurale è tornato a risuonare con un concerto speciale, il primo di una serie di eventi

Una nuova vita per lo storico organo della Prepositurale di Lissone, tornato a risuonare lo scorso weekend con un concerto in chiesa.

Dallo scorso dicembre, la parrocchia Santi Pietro e Paolo si è trovata nella necessità di “mettere mano all’organo Balbiani Vegezzi Bossi” del 1930 che accompagna da quasi un secolo le liturgie. Proprio le rinnovate esigenze pastorali, a seguito del Concilio Vaticano II ma non solo, hanno imposto negli ultimi anni lo spostamento della consolle dall’abside (dietro la tribuna dell’altare maggiore) all’altare del santo Crocifisso.

Lissone: l’organo della Prepositurale è tornato a risuonare, perché è stato necessario intervenire sullo strumento quasi centenario

Questo cambiamento, ormai definitivo, ha reso necessario il rinnovo del sistema di trasmissione dalla consolle ai due corpi d’organo (il primo – corale – posto in abside, il secondo – grand’organo e recitativo espressivo – nel matroneo in cornu epistolae), per eliminare il lungo tubo contenente tutti i cavi della trasmissione elettrica, ormai non più funzionale.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Pietro Corna, che opera nel campo del restauro e della costruzione degli organi a canne dal 1990 e si caratterizza per un tipo di lavorazione prettamente artigianale, dove ogni singola fase viene eseguita con meticolosità e passione. Il titolare Pietro Corna, diplomato in organo presso la scuola musicale diocesana Santa Cecilia in Bergamo, è membro dell’associazione italiana organari (di cui è stato anche vicepresidente) ed è stato inserito nell’elenco nazionale dei “Restauratori di Beni Culturali”.

Lissone: l’organo della Prepositurale è tornato a risuonare, l’impegno di parrocchia e comitato promotore

Tutto ciò ha portato la parrocchia e il comitato promotore della sistemazione a creare eventi, che potessero in qualche modo coinvolgere le persone, per aiutare a sostenere le spese della sistemazione. Molti sono stati gli sponsor: aziende, associazioni e privati cittadini. Grazie a loro è stata raccolta gran parte della cifra necessaria.

Il primo vero evento, con protagonista l’organo ritornato al massimo del suo splendore, non poteva essere che un concerto una volta terminati i lavori.

Lissone: l’organo della Prepositurale è tornato a risuonare, il concerto con il maestro Alessandro La Ciacera

E così è stato anche se è già utilizzato nelle celebrazioni domenicali, e in particolare in occasione delle cerimonie per la Santa Pasqua. Ci voleva qualcosa di veramente speciale, qualcosa che ne esaltasse la musica e per questo è stato invitato il maestro Alessandro La Ciacera, organista titolare del Duomo di Milano, nel quale suona l’organo più grande d’Italia. È ritenuto tra i migliori improvvisatori italiani della sua generazione, il suo repertorio spazia egualmente dal Barocco al Novecento.

Il concerto si è svolto in due parti, alcune esibizioni ma anche improvvisazione sulle immagini di una nota fiaba, accompagnato da una voce recitante. La musica è risultata quindi inedita, unica, non replicabile, frutto della sua fantasia e senza vincoli, autentica espressione delle sue emozioni.

Lissone: l’organo della Prepositurale è tornato a risuonare, il primo di una serie di eventi e nuovo appuntamento a giugno

Solo il primo di una serie di eventi, a sostegno dei lavori eseguiti, a giugno si terrà un altro concerto, sempre in prepositurale, nel quale si esibiranno il maestro Mario Colzani, organista onorario della Prepositurale, Riccardo Galimberti organista titolare, Annalisa Ferrario, organista, maestro di Cappella della Prepositurale, direttore della Corale Verdi. Gli eventi proseguiranno con sorprese legate anche al mondo dell’arte.