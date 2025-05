Oltre 25mila visitarori e un bilancio in positivo per l’edizione Primavera di Ville Aperte in Brianza 2025: nei due week-end di apertura tra il 3 e l’11 maggio si sono registrate 25.500 presenze, con un aumento di circa 500 visitatori rispetto ad aprile 2024. Il nuovo appuntamento è già fissato per l’edizione Autunno, in programma nei week-end dal 20 settembre al 5 ottobre 2025.

Ville Aperte di Primavera: più di 25mila visitatori in due weekend, le novità

Visite guidate e laboratori hanno permesso di andare alla scoperta di “42 meraviglie del patrimonio storico-artistico del territorio lombardo, tra ville di delizia, dimore storiche e giardini”, spiega la Provincia MB.

Centocinquanta persone hanno partecipato alla nuove proposte di “escape room” proposte dalla Cooperativa Demoela alle famiglie ai Giardini della Villa reale di Monza e a Merate. A Monza adulti e bambini hanno riscoperto il patrimonio dei Giardini Reali grazie a giochi itineranti e indovinelli basati sul libro-gioco-guida “Avventure in Brianza”. A Merate invece proposta la “Escape Mysterium” alla scoperta del passato di Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi.

Le tre associazioni di guide turistiche abilitate (Art-U, Guidarte e Sottinsù) hanno accompagnato 200 visitatori alla scoperta di dimore storiche e giardini.

Ville Aperte di Primavera: più di 25mila visitatori in due weekend, le “Vie del gusto” e “Dipinti in villa”

Quest’anno, per la prima volta, Ville Aperte in Brianza ha promosso anche le eccellenze agroalimentari del territorio: tutto esaurito per le visite guidate con degustazione organizzate al Salumificio Marco d’Oggiono. Le “Vie del Gusto” si amplieranno in previsione dell’Edizione Autunno.

Grande successo anche per il progetto “Dipinti in Villa” con l’artista Aleksandra Ostapova. La pittrice ha realizzato alcune opere “dal vivo” e il pubblico ha potuto partecipare attivamente, realizzando una propria opera con il suo aiuto. Pronto il bis a settembre.

Ville Aperte di Primavera: più di 25mila visitatori in due weekend, il cammino per il Giubileo

Infine, in occasione del Giubileo, un gruppo nutrito di persone ha percorso l’itinerario della Fede da Bovisio Masciago a Saronno, organizzato dall’Associazione Cammino di Sant’Agostino.